Berova, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Özdemir Berova, “Kıbrıs konusundaki federasyon sürecinin öldüğünü” vurguladı.

Berova katıldığı TV programında, iç ve dış konuları değerlendirdi. Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşmelerin 1968 yılında başladığını anımsatan Berova, Crans Montana görüşmelerinde bu sürecin sonladığını kaydetti. Berova, “Şu anda resmen açıklanmadı ama federasyon süreci öldü. Bundan sonra farklı yolların gündeme gelmesi icap eder” dedi.

3’lü görüşmelerle ilgili de konuşan Berova, “3’lü görüşme resmi bir görüşme olmayacak” diyerek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “taraflar ne zaman görüşme ihtiyacı hissederse biz BM olarak onların yanında olacağız” sözünü anımsattı ve Montana’dan bugüne geçen sürede net olarak ortak bir noktada uzlaşılamadığının görüldüğünü belirtit.

Ulusal Birlik Partisinin tüzüğüne göre kimsenin “ben adayım” deme lüksünün olmadığına dikkat çekerek, yoklanan nabız ve yapılan anket sonucuna göre UBP Genel Başkan Ersin Tatar’ın büyük ihtimalle aday olacağını dile getirdi.