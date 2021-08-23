Berlin’deki Zafer Sütunu’nun bakır çatısı çalındı

Almanya\u2019n\u0131n 1864\u2019te Prusya zaferinin an\u0131s\u0131na in\u015fa etti\u011fi Zafer S\u00fctunu\u2019nun bak\u0131r kaplama \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131. Alman polisinin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada ba\u015fkent Berlin\u2019de yer alan Zafer S\u00fctunu\u2019na bak\u0131m i\u00e7in g\u00f6nderilen i\u015f\u00e7ilerin yapt\u0131\u011f\u0131 ihbar sonras\u0131nda \u00f6nemli ve tarihsel de\u011feri bulunan par\u00e7alar\u0131n \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAlmanya\u2019n\u0131n 1864 y\u0131l\u0131nda kazand\u0131\u011f\u0131 Prusya zaferi \u00fczerine tasarlanan ve yap\u0131m\u0131 s\u0131ras\u0131nda 1871 y\u0131l\u0131na kadar Avusturya, Fransa ve Danimarka'ya kar\u015f\u0131 kazand\u0131\u011f\u0131 zaferleri anmak i\u00e7in in\u015fa edilen Zafer S\u00fctunu\u2019nun S\u00fctunu\u2019nun bak\u0131r kaplama \u00e7at\u0131s\u0131n\u0131n bir b\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBa\u015fkent Berlin\u2019deki Tiergarten\u2019da yer alan Zafer S\u00fctunu ile ilgili a\u00e7\u0131klama yapan polis yetkilileri, yap\u0131n\u0131n \u00e7at\u0131s\u0131ndaki b\u00fcy\u00fck bak\u0131r kaplamalar\u0131n par\u00e7alar\u0131n\u0131n \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bildirilirken h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131n bak\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7in g\u00f6nderilen i\u015f\u00e7iler taraf\u0131ndan farkedildi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBerlin polisi, h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131n tam olarak ne zaman yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmediklerini ve olayda yer alan \u015f\u00fcphelilerin kimli\u011finin hen\u00fcz belirlenemedi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAlman yetkililer, \u201c\u00f6nemli ve tarihsel de\u011feri bulunan par\u00e7alar\u0131n \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131\u201d bildirirken olaya dair soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktard\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nZafer S\u00fctunu, 1864\u2019te Heinrich Strack taraf\u0131ndan \u0130kinci Schleswig Sava\u015f\u0131\u2019ndaki Prusya zaferinin an\u0131s\u0131na tasarlanm\u0131\u015ft\u0131. S\u00fctunun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f s\u00fcrecinde kazan\u0131lan Avusturya, Fransa ve Danimarka sava\u015flar\u0131 da 1873\u2019te a\u00e7\u0131lan S\u00fctun\u2019a atfedilmi\u015fti.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n