Dünya

Berlin’deki Zafer Sütunu’nun bakır çatısı çalındı

23 Ağustos 2021
Zafer Sütunu





Almanya’nın 1864’te Prusya zaferinin anısına inşa ettiği Zafer Sütunu’nun bakır kaplama çatısının bir bölümü çalındığı açıklandı. Alman polisinin yaptığı açıklamada başkent Berlin’de yer alan Zafer Sütunu’na bakım için gönderilen işçilerin yaptığı ihbar sonrasında önemli ve tarihsel değeri bulunan parçaların çalındığı belirtildi.





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23 Ağustos 2021


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