Kıbrıs

Berlin’de üçlü görüşme başladı

25 Kasım 2019

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Berlin’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile biraraya geldi.

20:30’da başlayan akşam yemeği öncesinde Guterres, Anastasiadis ve Akıncı ile 20’şer dakika ayrı ayrı görüştü.

Ardından üçlü görüşme, liderlerin de kaldığı Berlin’deki Adlon Kempinski otelde başladı.

BM Genel Sekreteri’bin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, dün gece ve bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel temsilcisi Erhan Erçin ve Anastasiadis’in müzakerecisi Andreas Mavroyannis ile görüşmelerde bulunmuştu.



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