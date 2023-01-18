Berkay Besler eğitim vermek için Kıbrıs’a geliyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Ocak 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Berkay Besler eğitim vermek için Kıbrıs’a geliyor

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Berkay Besler eğitim vermek için Kıbrıs’a geliyor

Türkiye Karting’de 5 kez, 1 kez de Belçika Karting Şampiyonu olmuş ve Türkiye Milli Atleti olarak Dünya Pist Şampiyonaları’nda yarışan Berkay Besler KKTOK ve Zet Karting işbirliği ile 24-25 Ocak tarihlerinde ülkemizin genç yeteneklerine de eğitim vermek için ülkemize geliyor.
Zet Karting Tesislerinde 24 Ocak Salı 14.00 ve 25 Ocak Çarşamba 10.00 saatlerinde başlayacak olan Berkay Besler ‘in katılımıyla gerçekleşecek Eğitim Semineri tüm sporculara ücretsiz olacak. Pist Eğitimi ve Sürüş Teknikleri hakkında eğitim verecek olan Berkay Besler, Zet Karting pistinde sporcularla birlikte sürüş sergileyecek. İki günlüğüne pisti görmek ve anlaşmayı sağlamak için ülkemizde bulunan Berkay Besler ile bugün gerçekleşen protokol ile 24-25 Ocak’ta tüm sporcuları heyecanla beklediğini ve ülkemizde olmaktan mutlu olduğunu belirtti.


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Tags:Berkay BeslerKKTOK ve Zet Karting
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