Benli’ye 4’üncü kez onay

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden aday olan Ahmet Yalçın Benli 4’üncü kez kazandı. Sandık sonuçlarının çok net olduğunu vurgulayan Benli, herkese, en çok da Gönyeli halkına teşekkür etti

Eniz Orakcıoğlu

Cumhuriyetçi Türk Partisinden aday olan Ahmet Yalçın Benli 4’üncü kez kazandı. Benli’nin kazandığı kesinleşin Gönyeli CTP parti binasında toplanan kalabalığın sevinci saatlerce sürdü. Benli CTP binasında yaptığı açıklamada önemli bir yerel seçim sürecini başarı ile tamamladıklarını belirterek, Sandık sonuçlarında yüzde 51,3 CTP’nin, yüzde 38 oranında UBP’nin oy aldığını söyledi. Sandık sonuçlarının çok net olduğunu vurgulayan Benli herkese en çok da Gönyeli halkına teşekkür etti. Gönyeli ülkenin 4’üncü büyük kenti olduğunun da altını çizen Benli, Gönyeli halkının, ülkede hedefe ve gerçek anlamda çağdaş bir kent yaratmaya yönelik reel politik süreci 4’üncü dönem yine onayladığını kaydetti. Seçim öncesinde Gönyeli’nin Kıbrıs adasının en önde gelen kenti ve Avrupa kenti olacağını söylediklerini hatırlatan Benli, Gönyeli halkının bunu hak ettiğini sözlerine ekledi.