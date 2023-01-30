BENLİK SAYGIMIZ   

Bitmiş tükenmiş ,toplumsal yok oluş yaşadığının düşünen bir toplumda bireyin ,psikolojinin en gelişmiş inceleme konularından biri olan benlik kavramı ne durumdadır ? Bizi daha ileriye nesilden nesile taşıyacak pasaport niteliğindeki benlik saygımıza acaba neler oluyordur?

Bireyin kim olduğuna ilişkin fikrini ifade eden benlik kavramı, bireyin kendisini nasıl görüp, nasıl değer verdiğini anlatmaktadır. İdeal benlik nasıl olması gerektiğini , gerçek benlik de , gerçekte nasıl olduğu İle ilgilidir ki , bu iki benlik ne kadar çok örtüşürse kişiler kendini daha çok olumlu algılar ve yüksek benlik saygısına sahip olur Benlik saygısının oluşması için dört bileşen gereklidir . Emniyet ve güven duygusu ,benlik bilgisi, bir gruba ait olma duygusu ve yeterlilik duygusu .

Emniyet ve güven duygusu benlik saygısının ön koşuludur . Yedi sekiz yaşlarında oluşmaya başlayan benlik bilgisi ( çocuğun ilk yaşlarında emniyet ve güven ilk sıralardadır), benlik saygısının temelini oluşturur . Kendi hakkında olumlu düşünen çocuklar yetiştirmek istersek anne babalar ve idari erkler üstüne düşeni yapmalıdır . Her ne kadar benlik saygısının oluşmasında çocuktan beklentilerimizi belirtmemiz gerekse de gelişim hızına saygı duyup, çocuğu merkeze alacak Eğitim planlamaları yapmalıyız . En iyi kreş evime yakın olan kreştir düşüncesini benimseyip mahalle ve yerleşim yerine kreşler açılmalı devletin destek ve kontrolünde çocukların emniyet , dinginlik ,genel rahatlık , yetişkinlere karşı güven duygusu tutum ve becerilerini geliştirmeliyiz Her halde Eğitim yazısı yazıp da bu ülkedeki kolej travmasına es geçen biri olmamıştır .

2004- 2009 yılları arasında bu travmanın sonlanması için çalışılsa da başarıya ulaşılamamış bu yıllara kadar gelmişiz 28 Ocak Cumartesi 2200 çocuk kolej 1 . aşama sınavına girdi .Hazirandaki sınav sonucunda sadece 625 öğrenci bölgelerdeki okulların kolej bölümlerine yerleştirilecek . Geriye kalan 1575 çocuğun benlik saygısında yapacağımız tahribatı gelin hep beraber düşünelim ki bu sadece bu yılın verileri .Toplumsal destekleri pek fazla alternatifleri olmayan ebeveyinler yaşadıkları sorunlarla benlik saygısını yitiriyor . Birçok stres kaynağı olay yaşayan (sağlık , doğru eğitim kurumu bulma çabaları,özel çocuksa nereye göndereceği kimin bakacağı ,taşımacılık )anne -babaları en çok da ekonomik yetersizlikten etkileniyor .Hani benlik saygısı oluşumu için çocuğunda gerekli tutum ve becerileri geliştirmesi gerektiğini söyledik ya ebeveyne o da bize kısaca “ hangi parayla “ diye soruyor burada .

Bizde (eğitimciler Psikologlar olarak yaratıcılığını kullanmasını isteriz ebeveyninden . )Ama düşünemiyoruz ki bu toplumun bireyleri özellikle son 20 yıldır benlik saygısını yitirmiş ve yaratıcılığını kullanmakta zorluk çekiyor .Her alanda dibe vurmuşuz .

Bunu engellemek istiyorsak ve yüksek benlik saygısı gelişmiş bireyler olmasını arzuluyorsak kısaca haysiyetli bir toplum yaratmak istiyorsak akılcı ,risk alarak , yaptığımız projelerin takibinde istikrarlı davranarak ,kültürümüze de sahip çıkarak

üretmeliyiz .Toplumsal onurumuzun ve değerlerimizin yerle bir olmasına sebebiyet verenlerden hızla uzaklaşmalıyız .Her gün ve de her gün kötü bir toplumuz , üretemiyoruz irade kullanmamıza izin verilmiyor düşüncelerinden kurtulmalı , kendimize kötülük yapmaktan vaz geçip toplum olarak benlik saygımızı yeniden kazanmalıyız .