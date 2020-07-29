Kıbrıs

Bengihan: Bakanlığa tanıdığımız bir hafta süre doldu

29 Temmuz 2020
Güven Bengihan

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Ercan Havaalanı’ndaki bazı birimlerin alt yapısının iyileştirilmesi konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na tanıdıkları sürenin dolduğunu, bu konuda atım atmayan bakanlığı yarın sabah Ercan’da yapacakları basın açıklamasıyla protesto edeceklerini duyurdu.
Bengihan, yazılı açıklamasında Ercan’da, Sivil Havacılık Dairesi’ne bağlı Meydan İşletme Amirliği ve Meydan İtfaiye Şube Amirliği’nde fiziki altyapının yetersiz olduğunu, uzun süredir buralarda sorun yaşandığını ancak bakanlığın sorunu çözmek için adım atmadığını savundu.
Güven Bengihan, “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na tanıdığımız bir haftalık süre doldu.  Maalesef hiçbir girişimde bulunulmadı” dedi.
Ercan’daki grevin Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün askıya alınmasına da değinen ve kararı “anti demokratik” diye niteleyen Bengihan, yarın saat 10.00’da Ercan Havalimanı’nda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nı protesto etmek üzere basın açıklaması yapacaklarını kaydetti.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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