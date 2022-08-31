Belediyelerle ilgili tasarılar bugün de komitede görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:1/1/2022)” ve “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.No:7/1/2022)” birleştirerek görüşmeye devam ediyor.

Komite bugünkü toplantısında ele aldığı tasarıları, yarın saat 11.00’deki toplantısında da görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün saat 10.00’da UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Berova yanında Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ve Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Komite toplantısında, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler de hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi, Yeniboğaziçi Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Mehmetçik Belediyesi, Bes ve Bel-Sen’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu ve önerilerde bulundu.