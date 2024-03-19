Belediyelerin pazar yerlerinde prostat kanseriyle ilgili ücretsiz tarama testi yapılacak

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nce 1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle taramalar yapılıyor

1-31 Mart Prostat Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle 50 yaş üzeri ya da aile öyküsünde kanser olan 45 yaş üstü erkeklere belediyelerin pazar yerlerinde ücretsiz PSA testi yapılacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği- Tulips’ten yapılan açıklamaya göre, tarama programı Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi ve belediyelerin iş birliğinde düzenleniyor.

Buna göre, bugün Gönyeli Belediyesi; yarın Girne Belediyesi, perşembe Gazimağusa Belediyesi, cuma İskele Belediyesi, cumartesi Güzelyurt Belediyesi ve pazar da Lefkoşa Belediyesi pazarlarında 09.00-11.00 saatleri arasında tarama yapılacak.

Dernek, 3 yıldır prostat taramalarına devam ediyor. Tarama kapsamında önceki yıl Meclis ve devlet dairesi çalışanlarına, geçtiğimiz yıl da belediye çalışanlarına PSA testi yapılmıştı.

-“Ülkede yılda 700 civarında yeni kanser vakası tespit ediliyor”

Öte yandan 1-31 Mart Prostat Farkındalık Ayı nedeniyle dernekten yapılan açıklamada şunlar paylaşıldı:

“Ülkede yılda 700 civarında yeni kanser vakası tespit ediliyor. 200 vaka üzeri meme ve 200 vaka üzeri de prostattır. Geçtiğimiz yıl yapılan tarama sonucunda 8 belediye çalışanının kanser ya da kansere yol açan yüksek değerlerde olduğu tespit edilmiş ve tedavileri için doktorlara yönlendirilmiştir. Bu da erken teşhisin ne kadar önemli olduğunun en güzel göstergesidir…”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin açıklamasında, ekonomik sıkıntılara rağmen derneğe bağışlarını esirgemeyen vatandaşlara, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine ve belediyelere bu projenin bir parçası oldukları için teşekkür edildi.