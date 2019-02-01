Belediyeler Yasası ile Belediyelerin mevcut durumu masaya yatırıldı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Belediye Başkanları ve Dünya Bankası uzmanları, toplantı yaparak, belediyeler reformu kapsamında çalışılan Belediyeler Yasasıyla, belediyelerin mevcut durumlarını masaya yatırdı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediyeler Birliği’nin davetiyle toplantıya katılan tüm belediyelerin mali durumlarının yanı sıra, kamu maliyesi yönetimi ve kontrolü yasal düzenlemesi ile yerel yönetimler yasal metin değişiklikleri arasındaki uyum konuları ele alındı.

Toplantıda, mevcut yasa çalışmasıyla, belediyelerin gelirlerinin artırılmasına, meslek vergisi uygulamasında iyileştirme, merkezi idareden gelen transferlerin reformu, personel giderlerinin azaltılması ve birikmiş borçlara yönelik görüşler sunuldu.

Belediyelerin gelir-gider dengelerinin sağlanması ve bütçe izlenmesi konuları da toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.