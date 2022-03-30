Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yarın Meclis komitesinde görüşülecek

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, yarın Meclis komitesinde ele alınıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamada, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, yarın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova başkanlığında, “Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” gündemiyle toplanacağı bildirildi.

Saat 09.30’da başlayacak ve Komite Başkan Vekili Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim ile komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ile Emrah Yeşilırmak’ın hazır bulunacağı kaydedilen açıklamada, toplantıya davet edilenler şu şekilde açıklandı:

“Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, KKTC Başsavcılık, Şehir Planlama Dairesi, Veteriner Dairesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Bes, Bel-Sen, Dev-İş, Mağusa Genel İş, Hür-İş, Dev-İş, KKTC Muhtarlar Derneği, Mediha Piro Azer.”

Komite dün “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı” ile “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” gündemiyle toplanmış; aynı sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Cumhuriyet Meclisi önünde birçok belediyenin, çalışanlarının ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla hükümetin belediyeler konusundaki tavrını protesto için “Anayasa’yı deldirtmeyiz, kaosa izin vermeyiz” sloganıyla eylem yapmıştı.

Gece saatlerinde tamamlanan toplantıda komitede önce Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine karar verilmişti.