Belçika'nın Ukrayna'ya göndereceği tankların önceden satıldığı anlaşıldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazartesi, Ocak 30, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Belçika’nın Ukrayna’ya göndereceği tankların önceden satıldığı anlaşıldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Ukrayna’nın tank talebine birçok Batılı ülke olumlu yanıt verdi. Belçika da tank göndermek istedi, ancak envanterde bulunan kullanılamaz durumdaki tankların 2014 yılında bir silah tüccarına satıldığı anlaşıldı. Tankları geri almak için silah tüccarına istediği parayı ödeyemeyen Belçika, şimdilik askeri ekipman göndermekle yetinecek.

Almanya Leopard 2, ABD M1 Abrams, Fransa da Leclercs tanklarını Ukrayna’ya gönderme kararı aldı.

Belçika da Ukrayna’ya tank göndermek istedi, ancak envanterinde hiç tank bulunmadığı anlaşıldı.


Belçika hükümeti, 2014 yılında kullanılmaz durumdaki onlarca Leopard 2 tankını, tanesi 15 bin eurodan bir silah tüccarına sattı.

Ukrayna’ya göndermek üzere silah tüccarından tankları tekrar satın almak isteyen Brüksel, beklemediği bir yanıt aldı.

Satıcı, kullanılmaz durumda depoda bekleyen tankların yenilenmesi amacıyla her biri için 500 bin euro istedi.

Belçika Savunma Bakanı, istenen fiyatın “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Şimdilik Ukrayna’ya tank tedarik edilemeyeceği, mühimmat başta olmak üzere askeri yardım yapılacağını ifade etti.

Belçika’nın savaşın başından bu yana Ukrayna’ya 90 milyon euroluk tüfek, silah, roket rampası ve anti tank füzesi gibi askeri teçhizat gönderdiğini kaydetti.

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Tags:BelçikatankUkrayna
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