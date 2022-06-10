Bekir Türkiye milli takımında

Teniste Aren Baybars’tan sonra Bekir Devran Esendağlı da Türkiye milli takımına grime hakkı elde etti. İstanbul ‘da Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Milli Takım Belirleme turnuvasına katılan Gazimagusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Bekir Devran Esendağlı ,11 yaşında olmasına rağmen 3. Sıradan 12 yaş Milli takımına girme hakkı elde etti. Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu’nun açıklaması şöyle: Seni yürekten kutlarım Şampiyon. Bu başarıda büyük emeği olan önce anneni ,babanı ve abini , sonra antrenörün Mustafa Ülker ‘i yürekten kutlarım”