Bekir emin adımlarla yoluna devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) sporcularından Bekir, İstanbul’da düzenlenen uluslararası Tennis Europe 12 yaş Soul Cup’da hem teklerde hem çiftlerde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Yaklaşık 20 farklı ülkeden sporcunun katıldığı turnuvayı, final maçında Letonyalı rakibi Artis Aire ‘yi 6-1 6-0 gibi net bir skorla kazanan Bekir, seviyesinin gelecek için ne kadar ümit verici olduğunu gösterdi. KKTF yaptığı açıklamada başarıda emeği geçen antrenörü Mustafa Ülker’i ve ailesini yürekten kutladı.

Bekir’in turnuvada kazandığı maçlardaki rakiplerinin ülke ve sıralamaları şu şekilde:

İlk Tur Kazakistan 3 numara

Tur Türkiye Tur Letonya 3 numara Tur Almanya 1 numara

Yarı final Kazakistan 2 numara

Final Letonya 1 numara