Bazı bölgelerde telefon ve internet hizmeti kesilecek!

İskele-Karpaz arasındaki fiber optik kabloda yol yapımı çalışmalarından dolayı güzergah değişikliğine gidileceği için yarın bu bölgedeki bazı köylerde telefon ve internet hizmetlerinde kesinti olacak.

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Eniz Elagöz’ün açıklamasına göre, Büyükkonuk- Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- Yenierenköy- Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerin ses ve internet hizmetlerinde kesinti olacak.