Bayraktar TB2 Karadeniz semalarında uçtu

Ukrayna, Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile görev icra etti. Türk yapımı insansız hava araçları Karadeniz semalarında uçtu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Bayraktar TB2’lerin, Ukrayna ana karasından havalanarak Tendrivska Kosa Adası’na kadar uçtuğunu açıkladı.

Bayraktar TB2’lerin birçok manevra görevi icra ettiği de belirtildi.

Rus basını: Karabağ Fatihi

Gelişme, Rus basınında da geniş yer buldu. Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Moskovskiy Komsomolets de gelişmeyi, “Karabağ Fatihi Türk Bayraktar TB2’ler, Karadeniz semalarında göründü” ifadeleriyle okuyucuları ile paylaştı.

Ukrayna, Türkiye’den 2019 yılında 6 adet Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı ile 3 yer kontrol istasyonu satın almıştı.