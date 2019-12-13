Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 254 Milyon 622 bin 900 TL’lik Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine devam ediliyor.

ANGOLEMLİ: “SORUNLARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YASA VE TÜZÜKLERİN UYGULANMAMASINDAN KAYNAKLANIYOR”

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, ülkede sorunların büyük bölümünün yasa ve tüzüklerin uygulanmamasından kaynaklandığını belirtti.

Trafik, Karayolları ve Planlama İnşaat Dairesi’nin görev ve sorumluluklarını okuyan Angolemli, bu sorumlulukların yerine getirilmesi halinde sorunların azalacağını söyledi.

Angolemli, trafikte her gün insanların kaybedildiğini, bu konuya özel olarak eğilmek ve fon oluşturmak gerektiğini belirtti.

Angolemli, yollarda gereken onarım ve tamirlerin tamamlanması gerektiğini söyleyerek, “Bunlar bizim yaşamımızla ilgilidir” dedi.

Trafikte güvenliğin sağlanmasının önemine işaret eden Angolemli, Güney Kıbrıs’ta refüjler, teller, denetimlerin yapılması gibi önlemler alındığından trafik güvenliğinin daha iyi bir noktada olduğunu söyledi.

Orta ve yan şeritlerde bariyer olması gerektiğini, yaşamların kaybedildiğini dile getiren Angolemli, maddi kaynak yoktur denmesinin kabul edilemeyeceğini, fonlarla maddi kaynak elde edilebileceğini belirtti.

Şerit değiştirme nedeniyle meydana gelen kazaların sayısının çok fazla olduğunu söyleyen Angolemli, bunun da bariyer konmasıyla engellenebileceğini kaydetti.

CİKLOS’LA İLGİLİ RAPOR… “BAŞSAVCI DAHİL TÜM KURUMLAR ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPMALI”

Angolemli, Ciklos’ta 4 kişinin kazada ölmesiyle ilgili hazırlanan Meclis Komite raporuna değinerek, rapor sonucunda menfezlerin temizlenmediğinin, bariyer olmadığının, mühendis bulunamadığının görüldüğünü, Başsavcı dahil tüm kurumların üzerine düşen görevi yapması gerektiğini belirtti.

Angolemli, ülkede kaç tane trafik mühendisi olduğunu sordu, Posta Dairesi’nin çöktüğünü savundu.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Kaleburnu -Sipahi yolunun tamamlanmasından dolayı teşekkür etti.

Lapatos-Kuzucuk, Altınova-Çınarlı, Ardahan-Turnalar yollarının yapılması gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, “45 yılda bu yolları bitiremez miydik? Şimdi bitecek mi?” diye sordu.

Balalan-Yenierenköy yolu yerine Çayırova-İskele arasındaki yolun bitirilmesine ihtiyaç olduğunu belirten Hamzaoğulları, bölgedeki otellerden dolayı araç sayısının her gün arttığını kaydetti.

Hamzaoğulları, “Balalan-Yenierenköy arasındaki yol rant yoludur. Gelecekte ihtiyaç olabilir ama kullanacak insan sayısı çok azdır ama Çayorova-İskele arasındaki yolu kullanan araba sayısı çok daha fazladır.” dedi.

Eşeklerin yola çıkarak kazalara yol açacağını birçok kez dile getirdiğini söyleyen Hamzaoğulları, eşeklere bala ve saman verilmediği için kendilerine ayrılan alanları terk ederek mandıraların olduğu alanlara giderek zarara yol açtığını ayrıca trafik kazalarına neden olduğunu belirtti.

Hamzaoğulları, yolların tellenerek hayvanların yola girmesine engel olunması gerektiğini ifade etti.

Çift yönlü çemberlerde hız sınırının 30 km. olduğunu, bunun 50 km.’ye çıkarılması gerektiğini belirten Hamzaoğulları, bu konuyla ilgili gereken çalışmanın yapılmasını istedi.

Dipkarpaz burun yolunun kullanılmaz halde olduğunu belirten Hamzaoğulları, bu yolun yenilenmesini de istedi.

“YONCA KAVŞAĞI’NDA DÜZENLEME YAPILMALI… KÖRÜKLÜ OTOBÜSLER TOPLU TAŞIMACILIĞI VE TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Hamzaoğulları, Yonca Kavşağı’nın yanlış yapıldığını, öncelik hakkı konusunda karmaşa yaşandığını, kazaların olmasını önlemek adına bazı düzeltmeler yapılması gerektiğini ifade etti.

Körüklü otobüslerin trafikte yarattığı sorunlara işaret eden Hamzaoğulları, toplu taşımacılığı ve trafiği olumsuz etkilediğini söyleyerek, yasal olarak bu otobüslerin yolcu taşıma sayısının kaç olduğunu sordu.

T izinleri konusundaki uygulamaları eleştiren Hamzaoğulları, izinlerin kiralandığını “entrikalar yapıldığını” savundu.

Kooperatifleşme konusuna değinen Hamzaoğulları, “Kooperatifleşme ön plana çıkarılacaksa neden hala T izni verilir” diye sordu.

Öğrenci ve otel müşterilerine yönelik taşımacılıkta yaşanan sorunları ve taksicilerle ilgili sıkıntıları değerlendiren Hamzaoğulları, T izinsiz taşımacılık yapanların engellenmesini istedi.

Hamzaoğulları, KKTC Birleşik Taksicileri Birliği’nin gönderdiği mektubu okuyarak, taksici, casino ve turistleri taşıyacak araçların plakalarının ayrılması; denetimin sıkı şekilde yapılması gerektiğini belirtti.