Baybars: Nüfus tartışmaları sonlanmalı, herkes Bakanlığa güvenmeli

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, nüfusla ilgili tartışmaların sonlanması ve devletin kurumu olan İçişleri Bakanlığı’na herkesin güvenmesi gerektiğini kaydetti.

İçişleri Bakanı Baybars, 2011 yılında yapılan nüfus sayımının Devlet Planlama Örgütü’nün 2019 projeksiyonuyla örtüştüğünü belirterek, “DPÖ ile bizim rakamlarımız birbiriyle örtüşüyorsa nüfus sayımına da güvenmemiz lazım” dedi.

Baybars, dünya genelinde 10 yılda bir nüfus sayımı yapıldığını vurgulayarak, eski sistem eve kapatarak nüfus sayma sisteminin sadece o günün fotoğrafını veren bir tablo olduğunu vurguladı. Baybars,“2021 yılına kadar mekansal ev kayıt sistemini geçirirsek bu şekilde bir nüfus sayımının doğru olacağına inanıyorum. Diğer türlü sayıma çok ihtiyaç yok” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Akdoğan bucağında,e-kimlik uygulaması incelemesi sırasında basın mensuplarının nüfus sayımı tartışmaları ve e-devlet çalışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Baybars, DPÖ, Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı, YSK dahil devletin diğer ilgili kurumlarının tümünün nüfus bilgilerini İçişleri Bakanlığı Nüfus Kayıt Dairesi ve Muhaceret Dairesi’nden aldığını, nüfusla ilgili bütün veri, kayıt ve verilerin İçişleri Bakanlığı’nda mevcut olduğunu söyledi.

Baybars, nüfus denilince sadece vatandaş olan kişilerden bahsedilmediğini, ülkede yaşayan yerleşik durumda olup ikametgahı olanlardan da bahsedildiğini, çalışma izinli, öğrenci olan ve yerleşik ikametgahı bulunanların verilerinin diğer bakanlıklarla birlikte İçişleri Bakanlığı’nda da mevcut olduğunu söyledi.

Baybars, “Nüfusu bilmediğimize zaten katılmadığımı ve nüfusun kaç olduğunu açıkladım. Bu tartışmaları çok anlamlı bulmadığımı da söyledim” dedi.

Eski sitem eve kapatarak nüfus sayımının sadece o günün fotoğrafını veren bir tablo olduğunu söyleyen Baybars, 2011’de yapılan nüfus sayımı sonuçlarının DPÖ’nün 2019 projeksiyonuna da uygun çıktığına dikkat çekti.

Baybars, “Nüfus sayımı sonuçlarına bakıp bugünkü projeksiyonu yapan DPÖ ile bizim rakamlarımız birbiriyle örtüşüyorsa demek ki nüfus sayımına da güvenmemiz lazım. Özellikle nüfus sayımı isteyenler açısından söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Baybars, bundan sonraki aşamada mekansal adres kayıt sistemine geçilerek kişilerin adresle eşleştirilip sayımın gerçekleştirilmesi gerektiğini, bunun çok daha teknolojik ve çağa uygun bir sayım olduğunu, aksi halde diğer geleneksel sayıma çok ihtiyaç olmadığını belirtti.

Nüfus sayımlarının genellikle dünyada 10 yılda bir yapıldığını ve KKTC’deki sayımın da en son 2011’de gerçekleştirildiğini anlatan Baybars, şöyle konuştu:

“Mekansal ev kayıt sistemini 2021’de hayata geçirirsek bu şekilde sayım sisteminin doğru olacağını düşünüyorum. Biz İçişleri Bakanlığı olarak kayıtlılığı sağlama adına da birçok adım atıyoruz. Bu kayıtlılığın sağlanmasıyla birlikte aslında çok daha doğru işler yapılmaya başlanmaya ve çok daha doğru veriler verilmeye ve de halkla paylaşılmaya devam edilecek.”

Baybars, bu aşamada nüfusla ilgili tartışmaların sonlanması ve devletin kurumu olan İçişleri Bakanlığı’na herkesin güvenmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

E-devlet konusu ile ilgili olarak da Baybars, e- devletin çok uzun yıllardır konuşulan bir konu olduğunu ve şu anda e-devlet yürütme kurulunun Başbakanlık bünyesinde çalışmalarını artırdığını ve uzman kişilerin istihdamının yapıldığını kaydetti.

E-devletin en temelinde devlet kapısında bekleyen projeler bulunduğuna dikkat çeken Baybars, e-devletin başlangıcının e-nüfus olduğunu, İçişleri Bakanlığı’nın e-nüfusu 1900’den itibaren sayısallaştırdığını ve bütün nüfusu kayda geçirdiğini, bu kayıt çerçevesinde e-devletin tabanını oluşturacak sistemi kurduklarını ifade etti.

Söz konusu sistemin kurulumunun İçişleri Bakanlığı bünyesinde tamamlamak üzere olduğunu açıklayan Baybars, bunun bakanlık arasında koordineyi sağlayacak bir sistem olduğunu söyledi.

Baybars “Aslında en temel sorunlardan bir tanesi bakanlıklar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin eksik olmasıydı. Her bakanlığın aslında kendi bünyesinde bazı teknolojileri var ama bunların birbiriyle uyumlaştırılması önemliydi. Şu anda tüm bakanlıklar bu uyumlaştırma ve entegrasyonu yapmak için uğraşıyorlar” dedi.

“E-NÜFUS PROJESİYLE GELECEK AY NÜFUS BİLGİLERİ ALINABİLECEK”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, e-nüfus projesinin önümüzdeki ay hayata geçmesiyle birçok bakanlığın İçişleri Bakanlığı’ndan vatandaşın nüfus bilgilerini alabileceğini, vatandaş sistemde kayıtlı olduğu için kendisinden talep edilecek belgelerin azalacağını söyledi.

Baybars, e-devletin komple hayata geçmesi için belli bir süreye ihtiyaç olduğunu, bu yıl içerisinde gerçekleşebilecek bir proje olmadığını ifade etti.

Baybars, e-devlet projesiyle ilgili “Çok üzerinde çalışılıp bitirilmiş bir ortam bulmadık geldiğimizde. Ama Başbakanlık ciddi anlamda E-Devlet Yürütme Kurulu’nda çalışıyor” dedi.