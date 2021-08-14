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Batı Karadeniz’de sel felaketi: 40 kişi hayatını kaybetti

14 Ağustos 2021
karadeniz sel felaketi





Batı Karadeniz, yaklaşık 3 gündür aşırı yağışın ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Kastamonu ve Sinop’ta şu ana kadar 40 kişi hayatını kaybetti. Kayıp başvuru sayısının da 100’ün üzerinde olduğu açıklandı. Çok sayıda ev, araç ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Dün sel bölgesinde inceleme yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinden etkilenen üç ilin afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı.





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14 Ağustos 2021


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