Batı Karadeniz’de sel felaketi: 40 kişi hayatını kaybetti

Bat\u0131 Karadeniz, yakla\u015f\u0131k 3 g\u00fcnd\u00fcr a\u015f\u0131r\u0131 ya\u011f\u0131\u015f\u0131n ard\u0131ndan gelen sel ve heyelan felaketiyle m\u00fccadele ediyor. Kastamonu ve Sinop'ta \u015fu ana kadar 40 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Kay\u0131p ba\u015fvuru say\u0131s\u0131n\u0131n da 100'\u00fcn \u00fczerinde oldu\u011fu a\u00e7\u0131kland\u0131. \u00c7ok say\u0131da ev, ara\u00e7 ve i\u015f yeri kullan\u0131lamaz hale geldi. D\u00fcn sel b\u00f6lgesinde inceleme yapan TC Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, sel felaketinden etkilenen \u00fc\u00e7 ilin afet b\u00f6lgesi ilan edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAFAD'dan Bat\u0131 Karadeniz'de ya\u015fanan sel felaketiyle ilgili yap\u0131lan son a\u00e7\u0131klamada, Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatanda\u015f\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamada, "Ya\u015fanan sel nedeniyle Kastamonu\u2019da 34, Sinop\u2019ta 6 vatanda\u015f\u0131m\u0131z hayat\u0131n\u0131 kaybetmi\u015ftir. 9 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131n tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bart\u0131n\u2019da kaybolan 1 vatanda\u015f\u0131m\u0131z\u0131 arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam etmektedir" bilgisine yer verildi.\r\n\r\n\r\n\r\nBart\u0131n'\u0131n Ulus Ak\u00f6rens\u00f6k\u00fcler k\u00f6y\u00fcnde kaybolan ki\u015fiyi arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc vurgulanan a\u00e7\u0131klamada, Sinop'un Ayanc\u0131k ve Kastamonu'nun Bozkurt il\u00e7elerinde arama ve kurtarma ekiplerince \u00e7al\u0131\u015fmalara devam edildi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Fahrettin Koca,\u00a0 sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda Kastamonu'da 228 ki\u015finin selden etkilendi\u011fini 12 ki\u015finin de hastanelerde tedavisinin devam etti\u011fi bilgi\u011fisiin payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKASTAMONU VAL\u0130L\u0130\u011e\u0130'NDEN A\u00c7IKLAMA\r\nKastamonu Valili\u011fi sel felaketinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede, "250-300 ceset \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve kimliklerinin tespit edilemedi\u011fi" y\u00f6n\u00fcnde yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamalar\u0131n ger\u00e7e\u011fi yans\u0131tmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirildi.\r\n\r\nValili\u011fin sosyal medya hesaplar\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n"Maalesef bug\u00fcn baz\u0131 \u015fah\u0131slarca, 250-300 ceset topland\u0131\u011f\u0131 ve kimliklerinin tespit edilemedi\u011fi \u015feklinde, ger\u00e7ek d\u0131\u015f\u0131 a\u00e7\u0131klamalarda bulunulmu\u015ftur. \u0130limizde \u015fu ana kadar hayat\u0131n\u0131 kaybeden 32 vatanda\u015f\u0131m\u0131z bulunmaktad\u0131r. Sel felaketi ile m\u00fccadelemizi zaafa u\u011fratmaya d\u00f6n\u00fck, bu a\u00e7\u0131klamay\u0131 k\u0131n\u0131yoruz."\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nARAMA \u00c7ALI\u015eMALARI\r\nKastamonu'nun Bozkurt il\u00e7esinde sel nedeniyle y\u0131k\u0131lan apartmanda arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 Afet ve Acil Durum Y\u00f6netimi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma te\u015fkilat\u0131na ba\u011fl\u0131 arama kurtarma ekipleri, il\u00e7ede sel felaketinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 11 A\u011fustos'ta Ezine \u00c7ay\u0131'n\u0131n kenar\u0131nda y\u0131k\u0131lan binan\u0131n enkaz\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu ile \u00c7evre ve \u015eehircilik Bakan\u0131 Murat Kurum, selde y\u0131k\u0131lan 8 katl\u0131 \u00d6l\u00e7er Apartman\u0131'n\u0131n bulundu\u011fu alana gelerek, arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n devam etti\u011fi b\u00f6lgede incelemede bulundu.\r\n\r\nSelden zarar g\u00f6ren Fatih Apartman\u0131'nda da g\u00fcvenlik gerek\u00e7esiyle y\u0131k\u0131m \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nAFET B\u00d6LGES\u0130 \u0130LAN ED\u0130LD\u0130\r\nD\u00fcn Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan sel felaketinin ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 Kastamonu'nun Bozkurt il\u00e7esinde konu\u015ftu. Erdo\u011fan; Kastamonu, Bart\u0131n ve Sinop'ta selden ekilenen yerlerin afet b\u00f6lgesi ilan edildi\u011fini duyurdu.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n