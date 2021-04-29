Basketbol ve hentbolu sokakta oynayalım

Hayatlarında “Spor” yapmamış veya bir spor dalından bile anlamayanların yer aldığı Sağlık Üst Kurulu’ndakiler “Spor” konusunda karar verecek pozisyonda değildirler. Ayni zamanda sporu yönettiğini zanneden ama sporun sadece elektrik açıp kapama olduğunu sanan bir Spor Dairesi Müdürü ile olmayacağını dünya duydu ama bir bizim hükümet duyamamaktadır.

Ülke gençliğine “Spor” yapmayın diyen bir zihniyet ile yol almak gerçekten imkansızdır.

Dünyada çatır çatır hem salon hem dışarıda spor yapılırken, bizim Sağlık Üst Kurulumuz salondaki sporlara izin vermemesi kadar abuk sabuk bir olay olamaz.

Kapalı spor salon sporlarına neden izin vermiyorlar. Nerden korkuyorlar. Spor salonlarını açız diyerek bağıranları açarsın ama salon sporlarını aşmazsın. Bu kadar dengesizlik olamaz.

Sen önce karantinaya aldığın insanları gece yarısı sokağa bırakmanın hesabını ver. Karantinaya alıp gece sokağa çıkma yasağı olan saatte insanları karantina otellerinden sokağa atarsan vay halimize. Çıkıp diyecekler. Yok öyle bir şey. Bal gibi var.

Gelelim basketbol, hentbol ve voleyboldan oluşan salon sporları grubuna.

Ben de Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi başlayım, dünya oynuyor ey Sağlık Üst Kurulu, Ey sesi çıkarmayan Spor Dairesi, Ey sporun bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanlığı. Gençlere spor yaptırmak istemiyorsunuz ?, Ben yazayım “Hayır”

Basketbol Federasyonu iyi niyetli olarak olaylara yaklaştı. Ama son haftalarda karşı taraftan iyi niyet değil sadece engelleme gördü.

Baktı bu iş zora girecek A takım kulüpleri ile cumartesi günü süreci değerlendirdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Bakanlar Kurulu’ndan henüz olumlu bir yanıt alınamaması üzerine 28 Nisan’da başlaması planlanan Büyük Erkekler Ligi’nin kulüplere de daha fazla yük yaratmaması adına askıya alınmasına karar verdi.

Konu ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonrasında yapılan açıklamada, gelinen noktada Sağlık Bakanlığı ile yapılan önceki protokolün hiçe sayıldığı, talep edilen ek protokol konusunda olumlu veya olumsuz bir geri dönüş sağlanamaması, birçok kez yapılan görüşmelerde hangi şartlarda basketbol oynatılması gerektiği konusunda bilgi talep edilmesine rağmen cevap verilmemesinin alınan kararda etkili olduğu belirtildi.

Birçok spor branşında toplu kurslar, antrenmanlar temaslı bir şekilde yapılırken Basketbol Büyük Erkekler kategorisinin seyircisiz maç yapma talebine hiçbir şekilde yanıt verilmemesi manidardır. A takımları ile ilgili herhangi bir beklenti ve program yapmak mümkün değildir.” denildi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Spor’u yönettiğini zanneden Spor Dairesi yetkilileri derhal oturup karar verin. Biz Basketbolu oynatmayacağız, bunu kamuoyuna açıklayın da herkes bilsin.

Bu ülkede çatır çatır tenis sizi dinlemeden turnuva yaptı, Taekwondo çatır çatır oynuyor, Air Badminton yapılıyor, cimnastik yapılıyor birçok açık alan sporu yapılıyor.

Voleybolda, Enver Kaya da sizin bu tutumunuzdan olacak ki Plaj Ligi yapacak. Hade bakalım onu da yasaklayın da görelim.

Ben, Orhun Mevlit’in yerinde olsam Atatürk Spor Kompleksi oto parkına potaları koyarım ve sokakta basketbol oynarım.

Bahadır Ayhan da takımları toplar Atatürk Spor Kompleksi içinde bulunan çim alanda maçları oynarım.

Federasyonlar birlik olsa bu kurullara sivil itaatsizlik yapsınlar.

Yaparlar mı ? Yapmalılar.