Başkan Avunduk: Pandemi hastanesi eksikliği derhal giderilmelidir

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Candan Avunduk, Pandemi hastanesi eksikliğinin derhal giderilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklama şöyle:

Mart- Mayıs ayları içerisinde zamanında alınan önlemler neticesinde COVİD-19 salgını, başta sağlık çalışanlarımızın yoğun emeği olmak üzere, hükümetin doğru zamanda aldığı karar ve halkımızın bu kararlara sahip çıkmasıyla, sağlık yönünden minimal kayıpla geçirdiğimiz örnek bir başarı olmuştur.

Dünyaya neredeyse kapalı kaldığımız bu dönem içerisinde sağlık altyapısından bazı iyileştirmeler yapılmış olsa da, özellikle pandemi hastanesi konusunda başta Türkiye ve Güney Kıbrıs olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerde mevcut ve ileride gelişebilecek salgın dalgalarına etkin bir şekilde pandemi hastaneleri çoktan faaliyete geçirildiği halde, ülkemizde bu yönde adımlar atılamamıştır.

Bu gerçekler ışığında, Mart ayından Temmuz ayına kadarlık sürede pandemi hastanesi konusunun halen daha çözülmemiş olmasının büyük bir başarısızlık olduğunu belirtmek istiyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen, içerisinden geçmekte olduğumuz bu günlerde pandemi hastanesi konusunda hükümetin faaliyetlerini önemsiyor, bu pandemi hastanesi eksikliğinin derhal giderilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Yaşamakta olduğumuz güven bunalımının nedeni pandemi hastanesinin eksikliğinden kaynaklıdır. Bu eksikliğin derhal giderilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, pandemi hastanesi olmadığı için tek bir insan hayatının kaybedilmemesi için hükümet gereken ne ise onu yapmalıdır. Topluma verilecek güven ve kurtarılacak tek bir can, vergilerimizle yerine geri koyabileceğimiz milyonlardan kıyaslanamayacak kadar önemlidir.

Üzülerek belirtmek istiyoruz ki, açılımla ilgili olarak sürekli farklı farklı Bakanlar Kurulu kararları, farklı yaklaşımlar ve son dakika uygulamaları ciddi endişe yaratmaktadır. Hükümetin tutarlı, bilime dayalı, irade göstererek karar alması gerekmektedir, aksi takdirde kamu sağlığımızın yanı sıra zaten çok zor bir süreçten geçen ekonomimize geri dönüşü olmayacak zararlar verilecektir.

Ülkemize gelecek olan öğrencilerimizin sağlığını çok önemsiyoruz, onlara bu adanın COVİD-19’dan ari bir ülke olduğunu göstererek, doğru politikalarla bu ülkeyi daha cazip hale getirmemiz gerekmektedir. Yüz bin öğrenci yerine yüz elli bin öğrencinin gelmesi yakın bir ihtimaldir. Kendimizi tanıtmamız, anlatmamız, gerçeğimizi koruyarak ifade etmemiz gerekmektedir.

Kontrollü ve denetimli bir sistem kurulması, insan akışını ülkemiz için gerek turizm gerekse inşaat ve diğer alanlarda katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, Güney kapılarının da kontrol ve denetimli geçişlerin devamı sağlanmalıdır.

Test kitlerinde yetersizlik yaşandığı ve eksiklik yaşanacağı biline biline zamanında önlem alınamamasını, bu tip halk sağlığını ilgilendiren konularda MİK haricinde alımların daha etkin yapılamamasını kabul edilemez bulmaktayız.

Sanayicilerimiz, ne kadar günlük kitimizin kaldığını değil, sağlık altyapısının tamam olduğunu, pandemi hastanesinin faaliyete geçtiğini, her zaman en az 3 aylık test kiti olduğunu, test ve izleme altyapısının geliştirildiğini görmek istemektedir. KKTC yapısal sağlık sorunlarını bir an önce çözmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur

Candan Avunduk

Yönetim Kurulu Başkanı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası