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Başkalarının hayatlarını neden merak ediyoruz? Bu röntgenlemek mi?

Bu başkalarını "röntgenlemek" gibi görünse de o kadar kötü bir şey olmayabilir

15 Eylül 2022
Başkalarının hayatlarını neden merak ediyoruz? Bu röntgenlemek mi?






Koronavirüs pandemisi sırasında kısırlaşan sosyal hayat, insanların başkalarının yaşamına olan merakını artırdı.




Bazılarımız dışarı çıkarken hangi komşularımızın maske taktığını bile izler olmuştuk.



Sosyal medyada geçirdiğimiz süre rekor seviyede arttı.

Bu şaşırtıcı değil çünkü bilgiyi, haberleri ve kişisel güncellemeleri internetten alıyoruz.



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15 Eylül 2022






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