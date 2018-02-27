Basın-Sen hükümetten adım atmasını beklediği konuları açıkladı

Basın Emekçileri Sendikası(Basın-Sen) toplumsal beklentiler anlamında hükümet programının yeterince tatmin edici olmadığını belirtti ve Sendika’nın hükümetten beklentilerini açıkladı.

Kişmir, yaptığı yazılı açıklamada, Hükümet’in Kıbrıs konusunda net bir tavır sergilemesinin Hükümet’ten beklentileri arasında olduğunu kaydetti.

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, Sendika olarak hükümette yer alan partilerin seçim öncesi vaatleri ile hükümet programını karşılaştırmalı olarak incelediklerini kaydetti ve “Hükümet programı içerisinde beklentilerimizi kısmen karşılayacak maddeler olmasına karşın, 4 siyasi partinin seçim döneminde vaat ettikleri olmazsa olmaz bazı konuların hükümet programında yer almaması sonucunda toplumsal beklentiler anlamında hükümet programının yeterince tatmin edici olmadığı sonucuna varmış bulunmaktayız” dedi.

Kişmir açıklamasında, Sendika olarak adım atılması ve çözüm bulunması beklenen konulara da yer verdi.

HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER… KIBRIS KONUSUNDA NET TAVIR

Sendika’nın 17 maddelik Hükümet’ten beklentileri arasında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik Hükümet olarak “net bir tavır sergilenmesi”, muhaceret ve vatandaşlıkla ilgili yasaların “demografik yapıyı koruyacak şekilde” tekrardan düzenlenmesi, Anayasa’nın Geçici 10’uncu Madde’sinin kaldırılması, polisin sivile bağlanması da bulunuyor.

BRT, TAK VE BASIN EMEKÇİLERİNİN HAKLARI

Stratejik öneme sahip kurumların özerk yapıya kavuşturulması; şoven, milliyetçi ve ırkçı yapıların faaliyetlerinin yasaklanması, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin isminin ve müfredatının değiştirilmesi;

kaçak iş gücünün önlenmesi adına özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi, Basın İş Yasası kapsamında tüm basın emekçilerinin çalışma koşullarının denetlenmesi, özel sektörde çalışma saatlerinin denetlenmesi, BRTK yasasının acilen düzenlenmesi, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK)’ın binasının yenilenmesi, Devlet Basımevi’nin altyapısının günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi, çalışma yaşamındaki sorunların ivedi bir şekilde görüşülebileceği İş Mahkemeleri’nin kurulması,

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun daha katılımcı bir yapıya dönüştürülmesi, kamuya giriş ücretlerini düşüren Kamu Çalışanlarının Aylık ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın düzenlenmesi, Merkez Bankası’nın başına Kıbrıslı Türk bir idarecinin atanması da talep ediliyor.