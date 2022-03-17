Basın-Sen: Ersin Tatar ve ekibinin her adımı toplumsal bir utanca sebep oluyor

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Türkiye’den gelip kendisiyle röportaj yapan halktv.com.tr muhabiri Seyhan Avşar’ın soru sorma hakkını engellediğini açıklayarak Tatar ve ekibini eleştirdi.

Basın-Sen’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen bir doktorun ifade özgürlüğüne müdahale eden ve sokak ağzı ile terbiye sınırlarını zorlayan Tatar, son olarak ülkemize gelip kendisi ile röportaj yapan bir gazetecinin önce işine karışmış, ardından da hem gazetecinin soru sorma hakkını hem de kamuoyunun haber alma hakkını elinden almıştır.

Tatar ve ekibinin ruh hali o kadar bir tehlikeli noktaya ulaşmıştır ki, ülkemize gelen bir gazeteciye önce hadsiz bir yaklaşımla işini öğretmeye kalkmışlar, resmen hakaretler yağdırmışlar ve diktatörce ‘Bu soruyu soramazsınız’ diyerek saraydan kovmuşlardır. Kabul edilemez bu davranışın tek nedeni Tatar ve ekibinin bulundukları makamın ağırlığını kaldıracak kapasitelerinin olmamasıdır.

Basın Emekçileri Sendikası olarak bu faşist tavrı kınarken, Kutlu Adalı’nın bu ülkenin ve bu ülke basının çok önemli bir değeri, hala faillerinin bulunamamasının ise geçmişten bugüne ve şu anda görevde olan tün yetkili makamların utancı olduğunu Sayın Tatar’a ve Sayın Akkurt’a hatırlatırız.”