Kıbrıs

Basın-Sen: “Basın ve İfade Özgürlüğünü Demir Parmaklıklar Ardında Tutma Çabası Sürüyor”

29 Haziran 2019

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, Türkiye’da sendika.org editörü gazeteci Ali Ergin Demirhan’ın gözaltına alınmasını eleştirdi ve Demirhan’a dayanışma belirtti.

Kişmir, konuyla ilgili açıklamasında, basın ve ifade özgürlüğünü demir parmaklıklar ardında tutma çabasının devam ettiğine işaret etti.

Kişmir, Demirhan’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmasının, Türkiye’deki basın ve ifade özgürlüğünün geldiği durumu net olarak özetlediğini kaydetti.

Kişmir, özellikle uluslararası camianın yaşananlar karşısında sadece açıklama yapmakla yetinip, hiçbir yaptırım uygulamamasını da eleştirdi.

Ali Kişmir, açıklamasını, “Basın Emekçileri Sendikası olarak, Ali Ergin Demirhan ve tüm tutuklu meslektaşlarımıza dayanışmamızı belirtiriz. Basın ve ifade özgürlüğü onurumuzdur” sözleriyle tamamladı.

Etiketler


İlgili Makaleler

SON DAKİKA: Girne’de feci çarpışma, şoför araçta sıkıştı

29 Haziran 2019

Çavuşoğlu: Tam gün eğitimi pilot olarak uygulamak istiyoruz

29 Haziran 2019

Limasol’da bu sabah saat 03:00 sıralarında 2 ceset bulundu

29 Haziran 2019

51. Geleneksel İskele Festivali başladı

29 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı