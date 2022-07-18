Basel Ralli Şampiyonası İskele Rallisi tamamlandı

Basel Holding 2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası, 13. İskele Rallisi ile devam etti. Sezonun dördüncü rallisi, geleneksel hale gelen ve bu sezon 13’üncüsü yapılan İskele Rallisi’ydi. İskele Belediyesi’nin yanı sıra Noyanlar Grup, Limon, Eurol, Chagla Car Care, enlglobal, Near East Bank, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris ve Basel Energy’nin de katkılarıyla hayata geçirilen yarış 2 günlük programla yapıldı. Geçtiğimiz Cumartesi günü Noyanlar Royal Sun önünde yapılan seremoni ile başlayan ralli, akşam karanlığında 2 kez art arda 7,80 kilometrelik Ardahan Etabı’nın geçilmesiyle devam etti. Toz bulutlarının ekipleri zorladığı gece etaplarının ardından ekipler Pazar günü Topçuköy, Sınırüstü ve İskele bölgelerinde, aynı isimlerle hazırlanan 3 etap ikişer kez art arda geçtiler. Sıcak havaya rağmen oldukça kalabalık bir seyirci topluluğunun takip ettiği rallide 11 ekip start aldı fakat 8 ekip finişe ulaşabildi.

Kalfaoğlu-Özerdem ikilisi ilk kez kazandı

Rallinin ilk gününde aldıkları liderliği ralli boyunca koruyan, 8 etaplık rallide 3 etabın en iyi derecesini elde etmeyi başaran Barış Kalfaoğlu-Ahmet Özerdem ikilisi ilk kez podyumun zirvesinde yer aldılar. Kıbrıs Online Rally Team adına yarışan ikiliyi, Drift NEU Racing Team adına yarışan Halil Mulla-Mehmet Çağla ikilisi takip etti. Son etapta hata yapan Kalfaoğlu-Özerdem ikilisi ile olan yaklaşık 14 saniyelik farkı kapatmayı başaran Mulla-Çağla ikilisi, ralli zaferini sadece 0,4 saniyeyle kaçırdılar. Oldukça istikrarlı bir performans sergileyen Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Çocuk-İrfan Topcu ikilisi ise podyumu tamamlayan ekip oldu. Bu üçlü aynı zamanda rallinin Sınıf N podyumunu da oluşturdu.

Genel Klasman dördüncüsü olan Kıbrıs Online Rally Team’den Mehmet Kamiloğlu-Ahmet Gürün ikilisi, Sınıf 2’de birinci olurken, genel klasman beşincisi olan Edim Macila-Ayşe Alptürk Macila ikilisi Sınıf R birincisi olan ekip oldu. Ayşe Alptürk Macila ayrıca Kadın Co-pilot birinciliği kupasını da aldı. Genel klasman altıncısı olan GOOFYEAR Racing Team ekibi Oktay Çocuk-Hüseyin Çocuk ikilisi, Ahmet Kişmir Özel Ödülünü alırken, GOODYEAR Racing Team’den Kerim Hacımevlüt-Rasim Çetinkaya ikilisi Sınıf 1 birincisi, Team EVO RT’den Selen Bilgimer-Ali Burhan ikilisi de Sınıf 1 ikincisi oldular. Kıbrıs Online Rally Team adına yarışan Murat Aşık-Mustafa Yücener ikilisi, ikinci sıradayken ve ralli birinciliği için zorlarken, son etapta yarış dışı kalırken, şampiyona lideri Çağkan Bozalanlar-Hasan Odun ikilisi ve yarışın favori ekiplerinden Sadık Bilgimer-Buse Bilgimer ikilisi de şanssızlık yaşayarak yarışa veda eden ekipler oldular.

Ödüller Makenzi Beach’te verildi

Servis alanının son yıllarda olduğu gibi Makenzi Beach park yerinde kurulduğu rallinin finiş seremonisi de Makenzi Beach’te yapıldı. Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Tigin Kişmir, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve Noyanlar Gruba teşekkür plaketi verirken, dereceye girenlere kupalarını Kişmir ve Sadıkoğlu birlikte takdim ettiler.

İskele Rallisi Dereceleri: