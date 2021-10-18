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Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6. yarışı düzenleniyor

18 Ekim 2021
Gülgün Süt Kuzey Kıbrıs Rallisi





Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı 22-24 Ekim tarihlerinde “Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi” olarak düzenleniyor.

4. kez ana sponsorluğunu Gülgün Süt’ün yapacağı ve 44. kez düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, 22 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Girne Antik Liman’dan start alacak. Saat 18.00’de yarış araçları ile 1 antrenman turu atacak olan yarışçılar, ardından yapılacak seremoni ile ralliye başlayacaklar. Açılış etabı, Girne Antik Limanı’nda hazırlanacak şehir içi seyirci özel etabı olacak. “Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı” adıyla düzenlenecek. 17’si Özel Seyirci Etabı’nda gösteri amaçlı start alacak olan Drift ve Tırmanma pilotları olmak üzere toplamda 36 ekibin start alacağı organizasyonda yarışçılar ikişer tur atacaklar. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda 3 Gün boyunca ekipler Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alacaklar.

DJI, Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen yarışta ekipler, 23 Ekim Cumartesi günü 3 Kez Şirinevler bölgesinde hazırlanacak etabı geçecekler ve Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez Kozan etabını geçecekler ve günü noktalayacaklar. 24 Ekim Pazar günü ise tamamen tek bölgede gerçekleşecek yarışta ekipler Akdeniz-Kalkanlı-Tepebaşı etaplarını ikişer kez geçip yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler.



 

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra Ayer Argün Ralli Kupası’na da puan verecek rallide 19 ekip 3 gün boyunca birincilik mücadelesi verecek. Bu sezonun en çok dikkat çeken araçları olan ‘R5’lerin  bulunduğu sınıf 2’de 7 ekip mücadele edecek. Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 4 ekip, Sınıf R’de 2 ekip ve Sınıf 3’te 1 ekip start alacak.

 

Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:

 TakımPilotCo-PilotAraçSınıf
1GoodYear Racing TeamOktay ÇocukHüseyin ÇocukMitsubishi Lancer Evo IXN
2MRB Racing TeamSadık BilgimerMustafa KandırMitsubishi Lancer Evo IV1
3Flat Out Rally TeamBarış KalfaoğluRasim ÇetinkayaMitsubishi Lancer Evo IXN
4Drift NEU Racing TeamCevdet AlptürkMehmet ÇağlaSkoda Fabia R52
5MRB Racing TeamRauf DenktaşMehmet MişonHyundai i20 R52
6Flat Out Rally TeamDeniz FahriSerhan TanSkoda Fabia R52
7Flat Out Rally TeamMustafa BulutoğlularıMustafa YücenerSkoda Fabia R52
8Macila Rally TeamCahit YetkiliHarun ÇakırVolkswagen Polo R52
9GoodYear Racing TeamÇağkan BozalanlarHasan OdunMitsubishi Lancer Evo IXN
10Drift NEU Racing TeamEnver HaskasapHalil MullaSkoda Fabia R52
11Drift NEU Racing TeamBuğur KambililiNiyazi YorgancıoğluMitsubishi Lancer Evo VI1
12GoodYear Racing TeamKerim HacımevlütMehmet DemirağMitsubishi Lancer Evo VI1
13GoodYear Racing TeamYusuf ÇocukZeki ÇetinkolMitsubishi Lancer Evo IX1
14GoodYear Racing TeamCevdet Alptürkİrfan TopçuMitsubishi Lancer Evo IXN
15Nethouse Rally TeamMehmet KamiloğluAhmet ÖzerdemMitsubishi Lancer Evo X R42
16 Vural VururGökan BolatçıoğluMitsubishi Lancer Evo VII1
17 Osman PozanAyhan ErtuğrulPeugout 2063
18 Önder ZaimEmre ÜngüderCanam Maverick X3R
19 Sami DoğanAli BurhanCanam Maverick X3R
20 Doğa Koyuncu Mazda RX7SSS
21 Dinç Yüceöz Ford EscortSSS
22 Mehmet Adalı Ford EscortSSS
23 Hasan Yücebaş CrosskartSSS
24 Ali Köroğlu MiniSSS
25 Önem BiçentürkHüseyin Ayrılmazk.Nissan SilviaSSS
26 Ülkü Erçoban Nissan SilviaSSS
27 Ömer İlhan Sayar Nissan SilviaSSS
28 Kürşat GüdülOrhan KeleşNissan SilviaSSS
29 İbrahim Say Nissan SilviaSSS
30 Ahmet BağrıaçıkHakan BağrıaçıkNissan SkylineSSS
31 Eser YılsayLisani YılsayNissan 350zSSS
32 Hüda HüdanHasan ReyhanSuzuki VitaraSSS
33 Mustafa Baran Toyota ChaserSSS
34 İbrahim AydoğanlıResul YaşarNissan SilviaSSS
35 Serkan Bolkaner Nissan SkylineSSS
36 Yusuf Çocuk Nissan SilviaSSS

 





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18 Ekim 2021


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