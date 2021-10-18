Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın 6. yarışı düzenleniyor

Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 6. yarışı 22-24 Ekim tarihlerinde “Gülgün Süt 44. Kuzey Kıbrıs Rallisi” olarak düzenleniyor.
4. kez ana sponsorluğunu Gülgün Süt’ün yapacağı ve 44. kez düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi, 22 Ekim Cuma günü saat 19.00’da Girne Antik Liman’dan start alacak. Saat 18.00’de yarış araçları ile 1 antrenman turu atacak olan yarışçılar, ardından yapılacak seremoni ile ralliye başlayacaklar. Açılış etabı, Girne Antik Limanı’nda hazırlanacak şehir içi seyirci özel etabı olacak. “Capital Radio Girne Şehir İçi Özel Seyirci Etabı” adıyla düzenlenecek. 17’si Özel Seyirci Etabı’nda gösteri amaçlı start alacak olan Drift ve Tırmanma pilotları olmak üzere toplamda 36 ekibin start alacağı organizasyonda yarışçılar ikişer tur atacaklar. Girne Belediyesi’nin de katkılarıyla yapılacak organizasyonda 3 Gün boyunca ekipler Girne’de Baldöken Otoparkı’nda servis alacaklar.
DJI, Polaris, Near East Bank, GenPower, Limasol Online, GoPro, Nesdersan.com, Çağkan Yapı-İskele Sistemleri, Chagla Car Care, enlglobal, Tekan Mobile, Eurol, Rinata Parts ve Basel Energy’nin de katkılarıyla organize edilen yarışta ekipler, 23 Ekim Cumartesi günü 3 Kez Şirinevler bölgesinde hazırlanacak etabı geçecekler ve Şirinevler Köy Meydanı’nda ilk kez gerçekleşecek lastik değiştirme alanında ‘Pit stop’ yapacaklar. Ardından ise iki kez Kozan etabını geçecekler ve günü noktalayacaklar. 24 Ekim Pazar günü ise tamamen tek bölgede gerçekleşecek yarışta ekipler Akdeniz-Kalkanlı-Tepebaşı etaplarını ikişer kez geçip yine Girne Antik Limanı’nda yapılacak ödül töreninde finiş görecekler.
Basel Holding 2021 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın yanı sıra Ayer Argün Ralli Kupası’na da puan verecek rallide 19 ekip 3 gün boyunca birincilik mücadelesi verecek. Bu sezonun en çok dikkat çeken araçları olan ‘R5’lerin bulunduğu sınıf 2’de 7 ekip mücadele edecek. Sınıf 1’de 5 ekip, Sınıf N’de 4 ekip, Sınıf R’de 2 ekip ve Sınıf 3’te 1 ekip start alacak.
Gülgün Süt 44.Kuzey Kıbrıs Rallisi Kayıt Listesi:
|Takım
|Pilot
|Co-Pilot
|Araç
|Sınıf
|1
|GoodYear Racing Team
|Oktay Çocuk
|Hüseyin Çocuk
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|2
|MRB Racing Team
|Sadık Bilgimer
|Mustafa Kandır
|Mitsubishi Lancer Evo IV
|1
|3
|Flat Out Rally Team
|Barış Kalfaoğlu
|Rasim Çetinkaya
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|4
|Drift NEU Racing Team
|Cevdet Alptürk
|Mehmet Çağla
|Skoda Fabia R5
|2
|5
|MRB Racing Team
|Rauf Denktaş
|Mehmet Mişon
|Hyundai i20 R5
|2
|6
|Flat Out Rally Team
|Deniz Fahri
|Serhan Tan
|Skoda Fabia R5
|2
|7
|Flat Out Rally Team
|Mustafa Bulutoğluları
|Mustafa Yücener
|Skoda Fabia R5
|2
|8
|Macila Rally Team
|Cahit Yetkili
|Harun Çakır
|Volkswagen Polo R5
|2
|9
|GoodYear Racing Team
|Çağkan Bozalanlar
|Hasan Odun
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|10
|Drift NEU Racing Team
|Enver Haskasap
|Halil Mulla
|Skoda Fabia R5
|2
|11
|Drift NEU Racing Team
|Buğur Kambilili
|Niyazi Yorgancıoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|12
|GoodYear Racing Team
|Kerim Hacımevlüt
|Mehmet Demirağ
|Mitsubishi Lancer Evo VI
|1
|13
|GoodYear Racing Team
|Yusuf Çocuk
|Zeki Çetinkol
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|1
|14
|GoodYear Racing Team
|Cevdet Alptürk
|İrfan Topçu
|Mitsubishi Lancer Evo IX
|N
|15
|Nethouse Rally Team
|Mehmet Kamiloğlu
|Ahmet Özerdem
|Mitsubishi Lancer Evo X R4
|2
|16
|Vural Vurur
|Gökan Bolatçıoğlu
|Mitsubishi Lancer Evo VII
|1
|17
|Osman Pozan
|Ayhan Ertuğrul
|Peugout 206
|3
|18
|Önder Zaim
|Emre Üngüder
|Canam Maverick X3
|R
|19
|Sami Doğan
|Ali Burhan
|Canam Maverick X3
|R
|20
|Doğa Koyuncu
|Mazda RX7
|SSS
|21
|Dinç Yüceöz
|Ford Escort
|SSS
|22
|Mehmet Adalı
|Ford Escort
|SSS
|23
|Hasan Yücebaş
|Crosskart
|SSS
|24
|Ali Köroğlu
|Mini
|SSS
|25
|Önem Biçentürk
|Hüseyin Ayrılmazk.
|Nissan Silvia
|SSS
|26
|Ülkü Erçoban
|Nissan Silvia
|SSS
|27
|Ömer İlhan Sayar
|Nissan Silvia
|SSS
|28
|Kürşat Güdül
|Orhan Keleş
|Nissan Silvia
|SSS
|29
|İbrahim Say
|Nissan Silvia
|SSS
|30
|Ahmet Bağrıaçık
|Hakan Bağrıaçık
|Nissan Skyline
|SSS
|31
|Eser Yılsay
|Lisani Yılsay
|Nissan 350z
|SSS
|32
|Hüda Hüdan
|Hasan Reyhan
|Suzuki Vitara
|SSS
|33
|Mustafa Baran
|Toyota Chaser
|SSS
|34
|İbrahim Aydoğanlı
|Resul Yaşar
|Nissan Silvia
|SSS
|35
|Serkan Bolkaner
|Nissan Skyline
|SSS
|36
|Yusuf Çocuk
|Nissan Silvia
|SSS