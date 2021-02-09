Başbakanlık: Akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacak

Başbakanlık’tan yapılan açıklamada dünya piyasalarındaki artışa rağmen akaryakıt fiyatlarına zam yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

‘Dünya piyasalarında bir süredir akaryakıt fiyatlarında artış görülmektedir. Bu bağlamda bizim de, 95 ve 98 oktan benzinin litresine 0. 19 kuruş, dizelin litresine 0.08 kuruş, gazyağının litresine 0.05 kuruş zam yapmamız gerekmesine rağmen, hükümetimiz kovid-19 salgını nedeniyle böyle bir yola gidilmemesini kararlaştırmıştır. Söz konusu artış vatandaşa yansıtılmazken Devlet Maliyesi’nin bundan kaynaklanacak kaybı Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanacaktır.