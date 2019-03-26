Kıbrıs

Başbakan’ın eşinden eleştirilere yanıt!

26 Mart 2019

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Başbakan’ın folklör festivalindeki dansını eleştirenlere yanıt verdi.

Nilden Beştaş Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üzerinden beş gün geçmiş, hala daha konuşuluyor o güzelim folklorü! Beğenmeyenlere saygı elbette baki ama binlerce insanın yüreğini ısıtmış o bir buçuk dakikanın yarattığı sıcaklığa son vermek için çabalayan kalemlere sadece üzülerek gülümsüyorum.. Gülümsüyorum ve testi oyunumuzdaki o muhteşem oyunu geliyor aklıma:) Evet şimdi değil; O , hep sevdi ülkesinin oyununu,kültürünü..insanlarını da çok sevdiği gibi ..”

Etiketler


İlgili Makaleler

Türkan Aziz

Türkan Aziz hayatını kaybetti

26 Mart 2019

İsmail dayı veda etti

26 Mart 2019

7 kişi veya kuruma ceza kesildi

26 Mart 2019

Genel Kurul’da ‘iş kazaları’ ve ‘sağlık’ konuşuldu

26 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı