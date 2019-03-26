Başbakan’ın eşinden eleştirilere yanıt!

Başbakan Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Başbakan’ın folklör festivalindeki dansını eleştirenlere yanıt verdi.

Nilden Beştaş Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Üzerinden beş gün geçmiş, hala daha konuşuluyor o güzelim folklorü! Beğenmeyenlere saygı elbette baki ama binlerce insanın yüreğini ısıtmış o bir buçuk dakikanın yarattığı sıcaklığa son vermek için çabalayan kalemlere sadece üzülerek gülümsüyorum.. Gülümsüyorum ve testi oyunumuzdaki o muhteşem oyunu geliyor aklıma:) Evet şimdi değil; O , hep sevdi ülkesinin oyununu,kültürünü..insanla rını da çok sevdiği gibi ..”