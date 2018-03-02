Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan başsağlığı mesajı

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrin’de yürütmekte olduğu askeri operasyonda hayatını kaybeden şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Toprak bütünlüğüne ve güvenliğine yönelen tehlike ve tehditlere karşı Türkiye Cumhuriyeti’nin yürütmekte olduğu meşru askeri operasyonda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmeti ailelerine başsağlığı diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yanındayız” ifadelerine yer verildi.