Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ocak 17, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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 Başbakan Ünal Üstel, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.


Kabulde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

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Tags:ErdoğanKKTCTürkiyeÜnal Üstel
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