Kıbrıs

Başbakan Tatar’dan hukukçu Oktay Feridun için taziye mesajı

29 Eylül 2019
Ersin Tatar
Ersin Tatar

Ulusal Birlik Partisi (UBP): Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, hukukçu Oktay Feridun için yayınladığı taziye mesajında, “Kıbrıs Türk toplumu bir çınarını, çok önemli bir değerini daha kaybetti” dedi.

Feridun’un topluma savcı, başsavcı, avukat, bakan olarak çok önemli hizmetler verdiğini vurgulayan Tatar, “Değerli ağabeyimiz, sevgili yeğenimiz Oktay Feridun’un ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendim” ifadelerine yer verdi.
Tatar, “Oktay Feridun, bilgisi, görgüsü, saygınlığı, hizmetleri, dürüstlüğü, açık sözlülüğü, ailesine ve halkına düşkünlüğüyle hep sembol bir hukuk insanı olarak anılacak, asla unutulmayacak” dedi.
Başbakan, Oktay Feridun’a rahmet, Feridun’un ailesine, sevenlerine ve yargı camiasına başsağlığı diledi.

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