KıbrısSürmanşet

Başbakan Tatar, yanan evlerin sakinlerini ziyaret etti

30 Ocak 2020

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Surlar içi bölgesinde bu sabah yanan evin sakinlerini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve yardım için ellerinden gelen her türlü katkıyı sağlayacaklarını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, kış aylarında özellikle soba konusunda çok dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek, bu tür olaylardan ders çıkarmak gerektiğini söyledi.

Başarır ailesinin yanında olduklarını vurgulayan Başbakan Tatar, ellerinden gelen neyse yapılacağını söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının sıkıntılı günlerde bir birinin yanında olduğunu, devletin de mağdurların yanında olduğunu, olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Yangın bugün sabah Ali Yüzbaşı Sokak üzerinde bulunan İbrahim Başarır’a ait iki kattan oluşan evin üst katındaki yatak odası içerisinde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu çıkmıştı.

Yangında 17 yaşındaki Alperen Başarır (E-17) yaralanmıştı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

30 Ocak 2020
Photo of Akdeniz’de art arda 11 deprem

Akdeniz’de art arda 11 deprem

30 Ocak 2020
Photo of Lefkoşa’da bugün 2 saatlik elektrik kesintisi

Lefkoşa’da bugün 2 saatlik elektrik kesintisi

30 Ocak 2020
Photo of Çavuşoğlu: Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz

Çavuşoğlu: Rumlar çözüme yanaşmadığı sürece haklarımızı yedirmeyeceğiz

29 Ocak 2020
Photo of Lefke bölgesinde elektrik kesintisi

Lefke bölgesinde elektrik kesintisi

29 Ocak 2020
Photo of Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi

Lefkoşa bölgesinde elektrik kesintisi

29 Ocak 2020
Photo of Bahçeli bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

Bahçeli bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak

29 Ocak 2020
Photo of Özersay, The Guardian’a röportaj verdi

Özersay, The Guardian’a röportaj verdi

29 Ocak 2020
Photo of Barış Gücü Kararı perşembeye çıkıyor

Barış Gücü Kararı perşembeye çıkıyor

29 Ocak 2020
Photo of Bilge Lord Kunduracı’nın davası 5 Şubat’a ertelendi

Bilge Lord Kunduracı’nın davası 5 Şubat’a ertelendi

29 Ocak 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı