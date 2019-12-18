Kıbrıs

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile görüştü

18 Aralık 2019

Başbakan Ersin Tatar Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen baş başa görüşme, 1 saat sürdü. Oktay ve Tatar, daha sonra heyetler arası çalışma yemeğinde görüştü.

Çalışma yemeğinde,Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ve ilgili bürokratlar yer aldı.

Güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere bölgeyi ilgilendiren uluslararası gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığı görüşmede, KKTC ile devam eden ekonomik protokole ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.



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