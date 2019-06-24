Başbakan Tatar Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Harmancı’yı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar bugün Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı kabul ederek bir süre görüştü.

LTB’den verilen bilgiye göre, Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde Harmancı, Başbakan Ersin Tatar’a Başbakanlık görevinin hayırlı olmasını dileğinde bulundu ve belediyenin çalışmaları ve sorunlarıyla ilgili bilgi aktardı.

Başbakan Tatar’ın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Harmancı’ya teşekkür ettiği belirtildi.