Kıbrıs

Başbakan Tatar, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği yetkililerini kabul etti

9 Ağustos 2019

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı Uğur Ergün ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği Başkanı Uğur Ergün, Başbakan Ersin Tatar’a görevinde başlarılar diledi.

Dernek hakkında bilgi veren Ergün, ülke ekonomisi hakkında görüş alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, sivil toplum örgütler ve iş dünyası ile her türlü işbirliği ve çalışma ortamında görüş alışverişinde bulunmanın önemini vurguladı ve gençlerin bu ülkenin geleceği olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmaların daha verimli olabilmesi için bilgiye ihtiyaç olduğunu dile getiren Tatar, bilgilerin zamanında temin edilip, ilgili kurum kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile paylaşılarak, bu bilgiler ışığında ekonominin doğru şekillendirilebileceğini belirtti.

Turizm ve yüksek öğrenim sektörlerinde hükümetin göreve gelmesiye yapılan yoğun çalışmalar neticesinde olumlu gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Tatar, imzalanan ekonomik protokolle de kaynak aktarımı ile piyasanın daha da ekonomiye fayda sağlaması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

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