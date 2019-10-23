Başbakan Tatar, KKTC’ne döndü

Başbakan Ersin Tatar, Anamur temaslarını tamamlayarak KKTC’ye döndü.

Dönüşünün ardından Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Tatar, Alaköprü Barajı’nda incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, KKTC’de her çeşmeden akan suyun buradan geldiğini anımsattı.

Tatar, Barış Pınarı Harekatı’yla Türkiye’nin sınırında ve bölgede güvenliğini başarılı bir şekilde sağladığını da ifade ederek, Türkiye’nin istediğinin teyit edildiğini ve başarılı bir harekat olduğunu vurguladı.

Başbakan Tatar, Anamur’da gün boyunca çok yararlı bir ziyarette bulunduklarını söyledi.

Anamur’da Vali, bölge Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer tarafından karşıladıklarını ifade eden Tatar, burada KKTC’ye suyu sağlayan Alaköprü Barajını yerinde incelediklerini, Devlet Su İşleri yetkililerinden bilgi aldıklarını kaydetti.

Tatar, KKTC’de her çeşmeden akan suyun buradan geldiğine dikkat çekerek, barajın ve suyun kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve Anamur halkına teşekkür etti.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası’nda da karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri görüştüklerini ifade eden Tatar, yeni inşa edilen Anamur İskelesi’nden Kıbrıs’a gemi seferleri yapılmasını hedeflediklerini söyleyerek, karşılıklı seferlerin turizmi geliştireceğine inandığını belirtti.

Anamur Gıda ve Tarım Fuarı’nın açılışına da katıldıklarını ve burada muhteşem bir şekilde karşılandıklarını ifade eden Tatar, Anamur temasları sırasında başarıyla tamamlandığını öğrendikleri Barış Pınarı Harekatı’ndan ötürü de Türkiye ve Türk askerini tebrik ettiklerini kaydetti.

Türkiye’nin sınırında ve bölgede güvenliğini başarılı bir operasyonla sağladığını ifade eden Tatar, Türkiye’nin istediğinin teyit edildiğini ve başarılı bir harekat olduğunu vurguladı.

Tatar, tarım fuarında seracılığın öneminin yanı sıra Anamur’da çok başarılı bir şekilde yürütülenmuz tesislerini gezdiklerini de ifade ederek, “Özetle çok dolu bir ziyaret oldu, oradaki kardeşlerimiz ve halkla yararlı temaslarda bulunduk.Bir günde verimli çok güzel bir temasta bulunduk” diye konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Anamur ziyaretinin ülkeye ulaşan su açısından önemine işaret ederek, büyük fedakarlıklarla ülkeye ulaşan proje ile ilgili detaylı bilgi aldıklarını kaydetti.

Muzun önemli bir tarım ürünü olduğunu ve bu alanda kendilerini geliştirmek istediklerini ifade eden Oğuz, Türkiye ile bu alandaki ticareti geliştirebileceklerine inanç belirtti.

Kıyı ticareti kapsamında ülkedeki muz üretimini Yeşilırmak bölgesinde geliştirebileceklerini ifade eden Oğuz, Türkiye’den bu kapının açılmasının kendilerine fırsat yaratacağını söyledi.

Oğuz, üreticinin topraklara sahip çıkmasının önemli olduğuna da vurgu yaparak, tarımsal anlamda verimli olacak anlamlı bir ziyaret yaptıklarını belirtti.

Dursun Oğuz, Kıbrıs Gazileri ve Anamur halkının kendilerine büyük önem gösterdiğini de ifade ederek, kendilerini davet eden ve ağırlayan herkese teşekkür etti.