Kıbrıs

Başbakan Tatar, Kırıkkale SAM’ı ziyaret etti

2 Kasım 2019

Başbakan Ersin Tatar, Doruk Vakfı’nın, Vakıf faaliyetleri kapsamında yürüttüğü Kıbrıs Türk el sanatları, kültür faaliyetleri, konferans ve seminerler gibi faaliyetler için halkın ve ülkenin hizmetine yeniden kazandırdığı Kırıkkale SAM’ı ziyaret etti.

Vakıf’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, eskiden Kırıkkale Mücahitler Düğün Salonu olan ve şimdiki adıyla Kırıkkale Sosyal Aktivite Merkezi ismiyle hizmet veren Merkezi
ziyareti sırasında Başbakan Tatar’a, Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı Doruk Hastunç, Vakfın geçen yılki faaliyetleri ile 2019 – 2020 yıllarında icra edeceği faaliyetleri ve 2020 yılında hayata geçireceği 3 farklı projeyle ilgili bilgileri sundu.



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