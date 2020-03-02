Kıbrıs

Başbakan Tatar, Kayseri’ye gidiyor

2 Mart 2020

Başbakan Ersin Tatar, Kayseri Üniversitesi’nin davetlisi olarak “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı vermek üzere yarın Kayseri’ye gidiyor.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bu nedenle yarın saat 12:15’de Adana üzerinden Kayseri’ye gidecek olan Başbakan Ersin Tatar, Çarşamba günü Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Temmuz Yerleşkesi’nde “Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferansı gerçekleştirecek.

Başbakan Ersin Tatar ziyaretini tamamlamasının ardından 4 Mart Perşembe akşamı saat 20.35’de yurda dönecek.




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