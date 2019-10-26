Kıbrıs

Başbakan Tatar Hatay’da

26 Ekim 2019

Başbakan Ersin Tatar, Altınözü Zeytinyağı Festivali’ne katılmak üzere Hatay’a gitti.

Başbakan Ersin Tatar Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı’nın davetlisi olarak geldiği  Hatay’da kalacağı iki günlük sürede açılışlara katılacak ayrıca ziyaretlerde de bulunacak.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur Hatay’da Başbakan Ersin Tatar onuruna yemek verdi.

Yemekte konuşan  Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur Altınözü’ne katkı sağlaması amacıyla  festival başlattıklarını belirterek Türkiye’deki 170 milyon zeytin ağacının  17 milyonunun Hatay’da 5 milyonunun da Altınözü’nde bulunduğunu ifade etti.

Uygur, zeytinyağını  ABD Ortadoğu İtalya ve Yunanistan’a ihraç ettiklerini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar’ın ziyaretinin önemine değinen Bülent Uygur Yavruvatan’ın Hataylılarda özel bir yeri bulunduğunu  bir çok Hataylının KKTC’yi vatan bildiğini ifade etti.

Başbakan Ersin tatar da yemekte yaptığı konuşmada Hatay’a ilk kez  Maliye Bakanı iken 2010 yılında geldiğini belirterek, KKTC’deki Hataylılarla birlikte KKTC’nin gelişmesi için  hep birlikte gayret sarf ettiklerini kaydetti.

Zeytinin KKTC ve Hatay için  ortak ürün olduğunu söyleyen Tatar, zeytinin önemli bir endüstri haline geldiğini belirtti.

KKTC-TC arasındaki ilişkilere değinen Başbakan Ersin Tatar, kardeşlik duygularının pekiştirilmesinin önemini vurguladı

Tatar, Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin elde ettiği büyük başarının Kıbrıs Türk halkını da gururlandırdığını kaydederek ilk kez ABD ve Rusya’nın bir konuda anlaştığına dikkati çekti.

Türkiye’nin harekat ile terör örgütlerine karşı büyük bir başarı kazandığını vurgulayan Tatar Türkiye hükümeti ve TSK’yı  kutladı.

Tatar ziyaretin  KKTC ile Hatay arasındaki bağların  yükselmesi adına  önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

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