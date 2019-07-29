Kıbrıs

Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti

29 Temmuz 2019
Ersin Tatar

 Başbakan Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle  Güvenlik Kuvvetleri  Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindekileri kabul etti. 

Güvenlik Kuvvetleri  Komutanı Tevkif Algan, 1 Ağustos Kıbrıs’în  fethinin 448’inci, TMT’nin 61’inci, GKK’nın da 43’üncü yıl dönümü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, 1 Ağustos’un devletin en önemli tarihlerinden biri olduğunu dile getirerek, önemli olanın devleti korumak, devleti yüceltmek, devlete inanmak olduğunu kaydetti.

Tatar, böyle önemli bir günde beraber olmak, değerleri paylaşmak ve halka doğru mesajlar vermenin önemine dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı’nın Güney Kıbrıs’ı  ziyaretinde  yapılan açıklamaların  kendilerini üzdüğünü dile getiren Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeklerini göremiyorlar. Kıbrıs da güya sadece bir halk vardır o da Rum halkı. Kıbrıs Türk halkının haklarından, çıkarlarından, menfaatlerinden ve hassasiyetlerinde haberleri yok gibi bir açıklama yaptılar ve Kıbrıslı Türkler olarak bizim bunlara olumlu bakmamız mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaları eleştiren Tatar, Kıbrıslı Türklerin tüm haklarından dışlanacağının söylenmesi türünden yapılan açıklamalarla  bir anlaşmanın olabilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Tatar, “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur.”dedi.

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