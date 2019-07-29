Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nı kabul etti

Başbakan Ersin Tatar, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve beraberindekileri kabul etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tevkif Algan, 1 Ağustos Kıbrıs’în fethinin 448’inci, TMT’nin 61’inci, GKK’nın da 43’üncü yıl dönümü dolayısıyla ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, 1 Ağustos’un devletin en önemli tarihlerinden biri olduğunu dile getirerek, önemli olanın devleti korumak, devleti yüceltmek, devlete inanmak olduğunu kaydetti.

Tatar, böyle önemli bir günde beraber olmak, değerleri paylaşmak ve halka doğru mesajlar vermenin önemine dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı’nın Güney Kıbrıs’ı ziyaretinde yapılan açıklamaların kendilerini üzdüğünü dile getiren Tatar, “Kıbrıs’ın gerçeklerini göremiyorlar. Kıbrıs da güya sadece bir halk vardır o da Rum halkı. Kıbrıs Türk halkının haklarından, çıkarlarından, menfaatlerinden ve hassasiyetlerinde haberleri yok gibi bir açıklama yaptılar ve Kıbrıslı Türkler olarak bizim bunlara olumlu bakmamız mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamaları eleştiren Tatar, Kıbrıslı Türklerin tüm haklarından dışlanacağının söylenmesi türünden yapılan açıklamalarla bir anlaşmanın olabilmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Tatar, “Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu yolumuz da KKTC yoludur.”dedi.