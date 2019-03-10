Başbakan Erhürman İrsen Küçük için başsağlığı mesajı yayımladı

Başbakan Tufan Erhürman, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatında derin üzüntü duyduğunu belirterek, Küçük’ü saygı ve rahmetle andı, ailesine başsağlığı diledi.

Başbakan Erhürman, eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Erhürman, Küçük’ün vefatını üzüntüyle karşılandığını ifade ederek, ülkeye ve Kıbrıs Türk halkına Başbakan olarak hizmetleri olan Küçük’ü saygıyla andığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, Başbakanlık yanında milli mücadele yıllarında da hizmetleri bulunan, UBP Genel Başkanlığı ve bakanlık görevlerinde de bulunan Küçük’ün yaslı ailesine başsağlığı diledi.