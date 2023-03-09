Basat: Meyve Yarasası’nın neden yere neden düştüğü net değil

Taşkent Doğa parkı Direktörü Kemal Basat hamile bir Meyve Yarasası’nın Yaban Hastanesi’nde tedavi altına alındığını açıkladı.
Kemal Basat paylaşımında “Yakındoğu Üniversitesi kampüsünde yerde hareketsiz yatan meyve yarasasının Yaban Hayat Hastanesi’nde muayene edildiğini, hamile olduğu ve yavrularının hayatta olmadığının anlaşıldığını ve hemen müdahale edildiğini” anlattı.
Açıklama şöyle:
HAMİLE MEYVE YARASASI YABAN HAYAT HASTANESİNDE!
3 Mart’ta Yakındoğu Üniversitesi kampüsünde yerde hareketsiz yatan bir Mısır meyve yarasası ihbarı aldık. Şans eseri orda olan duyarlı vatandaşlar bu Meyve yarasının durumunu fark etti ve hayatını kurtarabilmek adına vakit kaybetmeden durumu bize bildirdiler. İlk muayene herhangi bir kesin sonuç sağlamadı hiçbir yaralanma izine de rastlanmadı ancak Yaban Hayat Hastanesi ekibimiz hastamızın uyuşuk durumunu merak ediyordu. Bu genç dişinin fetüsü görünmeye başladığında, o sırada yapılan tıbbi muayene aniden askıya alınmak zorunda kaldı. Ne yazık ki, durum erken doğumu işaret ediyor ve yavruların hayatta olduğunu işaret etmiyordu ve bu nedenle anneyi kurtarmak en yüksek öncelik haline geldi. Genç anne süreci tek başına bitiremeyecek kadar yorgundu ve Yaban Hayat Hastanesi ekibi, enfeksiyon ve kanama gibi tehlikeli durumları önlemek için bebeklerin alınması konusunda ona yardım etmek zorunda kaldı. Anında yapışan bu müdahale sayesinde kurtarılan genç yarasa, şimdi DoğaPark’taki Yaban Hayat Hastanesinde hızla sağlığına kavuşuyor. Dengeli bir diyet, zenginleştirilmiş bir ortam ve destekleyici tedavi, bu zor dönemde ona yardımcı oluyor ve tam gücünü yeniden kazanır kazanmaz kolonisine geri dönmek üzere aynı yerden doğaya geri salınacak.
Ekosistemin önemli bir parçası
Bu bireyin yere neden düştüğü net olmasa da, Kıbrıs’taki meyve yarasası popülasyonu, birçok antropojenik tehditle karşı karşıyadır. Meyve yarasaları ekosistemimizdeki temel tozlayıcılar ve tohum dağıtıcılar olduğundan, nesillerinin tükenmesi durumunun tüm adanın ekosistemi üzerinde geniş kapsamlı etkileri olabileceğinden, etkili bir koruma stratejisi üzerinde çalışmak çok önemlidir. Ek olarak, uzun mesafeler kat edebilirler, gösterişli bir görünüme sahiptirler ve tüm Avrupa kıtası için kesinlikle eşsizdirler. Bu nedenle, adamızda yaban hayat koruma çalışmalarının amiral gemisi türü olma konusunda yadsınamaz bir potansiyele sahiptirler. Bu ve diğer birçok sebepten dolayı korunmaları çok önemlidir.
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