Basat: Meyve Yarasası’nın neden yere neden düştüğü net değil

3 Mart’ta Yakındoğu Üniversitesi kampüsünde yerde hareketsiz yatan bir Mısır meyve yarasası ihbarı aldık. Şans eseri orda olan duyarlı vatandaşlar bu Meyve yarasının durumunu fark etti ve hayatını kurtarabilmek adına vakit kaybetmeden durumu bize bildirdiler. İlk muayene herhangi bir kesin sonuç sağlamadı hiçbir yaralanma izine de rastlanmadı ancak Yaban Hayat Hastanesi ekibimiz hastamızın uyuşuk durumunu merak ediyordu. Bu genç dişinin fetüsü görünmeye başladığında, o sırada yapılan tıbbi muayene aniden askıya alınmak zorunda kaldı. Ne yazık ki, durum erken doğumu işaret ediyor ve yavruların hayatta olduğunu işaret etmiyordu ve bu nedenle anneyi kurtarmak en yüksek öncelik haline geldi. Genç anne süreci tek başına bitiremeyecek kadar yorgundu ve Yaban Hayat Hastanesi ekibi, enfeksiyon ve kanama gibi tehlikeli durumları önlemek için bebeklerin alınması konusunda ona yardım etmek zorunda kaldı. Anında yapışan bu müdahale sayesinde kurtarılan genç yarasa, şimdi DoğaPark’taki Yaban Hayat Hastanesinde hızla sağlığına kavuşuyor. Dengeli bir diyet, zenginleştirilmiş bir ortam ve destekleyici tedavi, bu zor dönemde ona yardımcı oluyor ve tam gücünü yeniden kazanır kazanmaz kolonisine geri dönmek üzere aynı yerden doğaya geri salınacak.

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