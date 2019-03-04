Baş Ağrısı Türleri ve Rahatlatmak İçin Doğal Çözümler

Yaşam bazı zamanlarda oldukça yoğun ve stresli olabiliyor, baş ağrısı çoğu zaman aspirin gibi ağrı kesici ilaçlar ile göz ardı edilir (bu tür ilaçların aşırı kullanımı bazen daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir). Baş ağrısı vücudunuzda bir şeylerinin eksik veya yanlış gittiğini gösterebilir, belki daha doğru nefes almanız, su içmeniz veya yeme şeklinizi değiştirmeniz gerekebilir. Baş ağrısına neden olan, vitamin eksikliği, besin eksikliğin veya yiyecek hassasiyeti olabilir.

Baş ağrısı stres, yorgunluk, alerji, göz yorgunluğu, kötü duruş, alkol, ilaçlar, düşük kan şekeri, hormonlar, kabızlık ve beslenme yetersizlikleri ile tetiklenebilir. Vücudunuz size bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini söylüyor olabilir, bu sinyalleri dinleyin ve göz ardı etmeyin.

Baş Ağrısı Çeşitleri

150 farklı tipte baş ağrısı olmasına rağmen, en yaygın olan dört tip baş ağrısı çeşidi vardır: (1)

Gerginlik, Strese Bağlı Baş Ağrıları Küme (Cluster) Baş Ağrıları Sinüse Bağlı Baş Ağrıları Migrene Bağlı Baş Ağrıları Karışık Baş Ağrısı Sendromu

Gerginlik, Strese Bağlı Baş Ağrıları

Yetişkinler ve gençler arasında en sık görülen baş ağrısı türüdür. Gerginliğe bağlı baş ağrıları aynı zamanda strese bağlı da olabilir, kronik günlük baş ağrıları olarak da bilinir. Hafif ve orta şiddette olan ağrılar zaman zaman gelip gidebilirler.

Küme (Cluster) Baş Ağrıları

Küme baş ağrıları en şiddetli fakat en az yaygın olandır. Ağrı yoğun ve gözlerin arkasında yanma veya delici bir ağrı gibi hissedebilir. Küme baş ağrıları, birkaç haftadan birkaç aya kadar süren gruplar halinde ortaya çıkar. Aylar veya yıllar boyunca devam edebilirler.

Sinüse Bağlı Baş Ağrıları

İltihaplı sinüsler yanaklarınızda, alnınızda ve burun köprüsünde ağrıya neden olabilir. Genellikle burun akıntısı, ateş, kulaklardaki basınç ve yüz şişmesi gibi diğer sinüs semptomları aynı anda ortaya çıkar.

Migrene Bağlı Baş Ağrıları

Migren baş ağrıları birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir ve genellikle ayda bir veya birkaç kez ortaya çıkabilir. Genellikle migren ile birlikte başka semptomlar da yaşanabilir; ışığa, gürültüye veya kokuya duyarlılık, mide bulantısı ya da kusma, iştah kaybı, mide veya karın ağrısı rahatsızlığı. Migren baş ağrısı çeken biri soluk görünebilir, baş dönmesi hissedebilir, bulanık görme, ateş semptomları yaşayabilir.

Karışık Baş Ağrısı Sendromu

Bu tip baş ağrısı aynı zamanda dönüştürülmüş bir baş ağrısı olarak da bilinir ve hem migren hem de stres baş ağrıları belirtilerini içerebilir.

Baş Ağrısı Nedenleri ve Risk Faktörleri

Baş ağrısına neyin neden olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Genel olarak, baştaki kan damarlarından ve kaslardan gönderilen sinir sinyallerinin bir kombinasyonu nedeniyle baş ağrıları meydana gelir. Bu sinyallerin açılmasına neden olan şey henüz bilinmemektedir. Baş ağrısı tetikleyicileri: (2)

Sinüs enfeksiyonları, soğuk algınlığı, ateş veya boğaz enfeksiyonu gibi hastalıklar

Stres

Göz yorgunluğu

Pasif içicilik, kimyasal ve parfüm kokuları

Kalıtımsal migren ağrıları

Yiyecek alerjisi

Hormon dengesizlikleri

Vitamin veya mineral dengesizlikleri

Aspartam (3)

Baş Ağrıları İçin Doğal Çözümler

Baş ağrılarını geçirmek için doğal çözüm yolları mevcuttur. Size uygun olan bu çözüm yollarını deneyebilirsiniz.

Magnezyum Glütensiz Beslenme Nane ve Lavanta Esansiyel Yağları Kayropraktik Bakım Otlar:Gümüş Düğme (Feverfew) ve Butterbur B-Kompleks Vitaminleri Bol Su Tüketimine Özen Gösterin Detoks Banyosu, Germe ve Rahatlama Hareketleri Refleksoloji Akupunktur Dinlenme Cayenne Acı Biber İle Kas Masajı Kompres

Magnezyum

Magnezyum, en başarılı baş ağrısı ilaçlarından biridir ayrıca ağrı kesici ilaç almaktan çok daha güvenlidir. Migren gibi ciddi baş ağrıları çeken insanlar genellikle düşük magnezyum seviyelerine sahiptir ve bazı çalışmalar magnezyum düşüklüğünün migren ataklarının sıklığını arttırabileceğini göstermektedir.

Düşük miktarlarda magnezyum eğilimi olanlar şeker hastalığı, kalp hastalığı, ve alkolizm riski taşırlar.

Magnezyum, baş ağrısı, özellikle de migren ağrısı yaşarken yaygın olan görsel ve duyusal değişiklikleri üreten kortikal yayılma depresyonu denilen beyin sinyal dalgasını önleyebilir. Magnezyum beyindeki ağrı ileten kimyasalları engelleyebilir ve vücudunuzun yaralanmalara tepki göstermesine ve kanamanın önlenmesine yardımcı olacak trombosit işlevini iyileştirebilir.

Günde 200-600 mg magnezyum alınması baş ağrısı ataklarının sıklığını azaltabilir. Hem oral hem de intravenöz (sıvı maddenin doğrudan damar yoluyla verildiği tedavidir) magnezyum takviyesi yaygın olarak kullanılır, oldukça güvenli ve ucuzdur. Magnezyum hamile kadınlar tarafından güvenle kullanılabilir. Magnezyumun en sık görülen yan etkisi ishaldir, ancak dozunu düşürmek bu sorunu ortadan kaldırabilir. (4)

Günlük magnezyum alımınızı arttırmak için daha fazla lifli gıda tüketmeye özen gösterin. Beslenmede ki magnezyum kaynakları arasında baklagiller, tam tahıllar, tohumlar, kuru yemişler, brokoli, kabak ve yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalar bulunur. Süt ürünleri, etler, çikolata ve kahvenin ayrıca iyi seviyede magnezyum içerdiği bilinir.

Glütensiz Beslenme

Glüten duyarlılığı olan kişilerin glüten içeren gıdalar yemeleri baş ağrısına yol açabilir. Ulusal Çölyak Farkındalık Vakfı’na göre, tanı konmamış çölyak hastalığı ve migren baş ağrıları olan hastaların glüten içeren gıdaları yemeyi bıraktıklarında migren baş ağrılarının tam olarak düzeldiğini ya da semptomların sıklığında ve gücünde önemli bir azalma olduğunu söylüyorlar.

Çölyak hastalığınız olmasa bile, baş ağrılarına sebep olan glüten duyarlılığı yaşayabilirsiniz. Bu durumda, glüteni tamamen kesmek zorunda kalmazsınız, bunun yerine günlük alımınızı sınırlandırmayı deneyebilirsiniz.

Üç hafta boyunca beslenmenizden glüteni çıkartarak baş ağrılarınızı gidermeyi deneyebilir, daha sonrasında yavaşça glüten içeren yiyecekleri tekrar beslenmenize ekleyebilirsiniz. Beslenmenize glüteni tekrar eklerken kendinizi nasıl hissettiğinize dikkat etmeli ve vücudunuzun verdiği sinyalleri gözlemleyerek glüten sınırınızı belirleyebilirsiniz. (5)

Nane ve Lavanta Esansiyel Yağları

Nane ve lavanta esansiyel yağlarının sakinleştirici ve yatıştırıcı etkileri baş ağrılarını rahatlatmak için oldukça etkilidir.

Nane yağı cilt üzerinde uzun süre kalıcı bir ferahlama etkisi yaratır. Araştırmalar, nane yağının topikal olarak uygulanmasının, kan akışında önemli bir artışa sebep olduğunu ve kas kasılmalarını yatıştırdığını gösteriyor. Bir çalışma, nane yağının etanol ile kombinasyon halinde baş ağrısı hassasiyetini azalttığını göstermiştir. (6)

Lavanta yağı yaygın olarak ruh hali dengeleyici ve yatıştırıcı olarak kullanılır. Araştırmalar, lavanta esansiyel yağının migrene bağlı baş ağrılarında güvenli ve etkili bir tedavi seçeneği olduğunu göstermiştir. 2012 yılında yapılan bir çalışmada lavanta yağının 15 dakika boyunca inhalasyonunun(solunmasının) sonuçlarını ölçülmüştür. 47 katılımcıdan etkileri iki saat boyunca her yarım saatte bir kaydetmeleri istendi. 129 baş ağrısından 92’si lavanta yağına cevap verdi. (7)

Baş ağrıları için esansiyel yağlar çok etkili çözümler sunar, bu nedenle elinize birkaç damla nane ve lavanta yağı damlatarak, alnınıza, şakaklarınıza ve boynunuza sürerek faydalarından yararlanabilirsiniz. Esansiyel yağların kokuları size ağır geliyorsa, badem, üzüm çekirdeği veya hindistan cevizi yağı gibi baz yağlarla seyrelterek de uygulayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı ile seyrelterek ayrıca cildinizi nemlendirebilirsiniz.

Kayropraktik Bakım

Kayropraktik bakım ile ilgili en olumlu şeylerden biri, doğal olarak iyileşmek için tamamen ilaçsız ve ameliyatsız bir tedavi yöntemi olmasıdır. Kayropraktik bakım, tıpkı bir antioksidan gibi çalışır ve vücuttaki oksidatif stresi azaltabilir.

Oksidatif stres, serbest radikallerin vücuttaki antioksidanlardan fazla olduğunda ortaya çıkar. Oksidatif stres tüm vücut hücre bileşenlerine zarar verir: proteinler, lipitler ve DNA.

Bazı klinik çalışmalar, spinal manipülasyon terapisinin baş ağrılarının tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bir çalışmada, kayropraktik manipülasyon alan hastaların %22’si baş ağrılarında %90’dan fazla azalma olduğunu bildirmiştir; ayrıca, %49’u kayropraktik tedavi gördükten sonra baş ağrısı yoğunluğunun önemli ölçüde azaldığını bildirmiştir. (8)

Kayropraktik ayarlamalar veya spinal manipülasyon sisteminizin stresini hafifletmeye yardımcı olur. Çalışmalar kayropraktik manipülasyonun gerginliği ve migren baş ağrısını azalttığını gösteriyor. The Canadian Memorial Chiropractic College, 613’ü kayropraktik bakım alan 729 kişiden oluşan hastaların baş ağrısı semptomlarında olumlu sonuçlar aldığını belirtmiştir. (9)

Otlar:Gümüş Düğme (Feverfew) ve Butterbur

Yatıştırıcı bitkilerin kullanımı ile baş ağrıları doğal olarak giderilebilir.

Gümüş düğme bitkisinin yaprakları ilaç yapımında kullanılır. Araştırmalar, gümüş düğme tüketiminin migren ağrıları, bulantı, kusma, ışığa ve gürültüye duyarlılık dahil baş ağrısı semptomlarını azalttığını göstermektedir.

İngiltere Yüksek Lisans Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından tamamlanan sistematik bir derleme, altı çalışmanın sonuçlarını karşılaştırdı. Sonuçlar, gümüş düğme bitkisinin migren baş ağrısının önlenmesinde etkili olduğunu ve güvenli bir şekilde kullanılabileceğini göstermiştir. (10)

Bu doğal ilacı denemek isterseniz gümüş düğme bitkisini veya takviyesini bulmak oldukça kolaydır. Gümüş düğme bitkisini kurutulmuş, tablet veya sıvı özüt olarak satın alabilirsiniz. Baş ağrısı için önerilen doz günlük 50-100 miligramdır.

Butterbur, baş ağrısını tetikleyen kimyasalların, özellikle de migrenin iltihabi etkisini azaltan bir bitkidir. Aynı zamanda bir beta blokör görevi görür ve beyne normal kan akışı sağlar. En iyi baş ağrısı azaltıcı sonuçlar için günde 2 kez en az 75 miligram doz alınmalıdır.

Dört aylık bir süre zarfında yapılan bir çalışma, günde iki kez 75 miligram butterbur tüketen katılımcılarda migren atak sıklığının %48 oranında azaldığını göstermiştir. Albert Einstein Tıp Fakültesinde yapılan bu araştırma, migren atak sıklığındaki düşüşü ölçtü; bu da butterbur bitkisinin etkili bir baş ağrısı ilacı ve semptom rahatlatıcı olduğunu göstermiştir. (11)

B-Kompleks Vitaminleri

B vitamini, migrenden muzdarip insanlarda eksik olabilecek serotonin gibi nörotransmiterlerin oluşumunda rol oynar. Ne yazık ki birçok insan B vitaminleri bakımından eksiklik yaşamakta ve bu durum enerji düşüşlerine, sağlıksız kan hücrelerine, adrenal etkilere, bulanık düşüncelere ve baş ağrısı semptomlarına neden oluyor.

B kompleksinde bir vitamin, sekiz adet suda çözünür vitamin grubunu içerir: tiamin, riboflavin, niasin, B6 vitamini, folat, B12 vitamini, biotin ve pantotenik asit. Bu vitaminler beyin hücrelerini, dolaşımı, bağışıklık fonksiyonunu ve kardiyovasküler sağlığı iyileştirir.

B vitaminleri suda çözünür, bu yüzden aşırı doz alımı nadirdir. Sisteminizde fazlalık olsa dahi, idrarla dışarı atılır. Çalışmalar, B2 vitamininin migren ağrılarının sıklığını ve süresini azaltabildiğini gösterirken, B3 vitaminin, kan akışını artırmak için kan damarlarını açarak damar ağrılarını yatıştırdığını gösteriyor. Avantajları baş ağrısının ötesine geçerken, günde bir B kompleksi vitamini almayı düşünmelisiniz.

Kronik iş stresiyle ilişkili ruh hali ve psikolojik zorlanma üzerine yapılan bir çalışma, yüksek doz B vitamini kompleksinin üç aylık uygulamasının etkinliğini ölçtü. Altmış katılımcı, kişiliklerini, iş taleplerini, ruh hallerini, kaygılarını ve zorlanmalarını değerlendiren deneye katıldı.

B vitamini kompleksi tedavi grupları, kontrol grubundan önemli ölçüde daha iyi sonuçlar verdi ve 12 hafta sonra önemli ölçüde daha düşük seviyelerde kişisel zorlanma, karışıklık ve depresyon / engellenmiş ruh halini bildirdi. Sonuç, B vitamini kompleksi vitaminlerinin, mesleki stresin ruh hali ve psikolojik zorlanma etkileri için uygun maliyetli bir tedavi olduğunu göstermiştir. (12)

Bol Su Tüketimine Özen Gösterin

Kahve, şekerli içecekler ve alkolün kurutucu etkileri kesinlikle bizi öldürücü bir baş ağrısına maruz bırakabilir. İnsanların çoğu yeterli miktarda su tüketmiyor ve bu da baş ağrıları yaşamalarına sebep oluyor. Bu basit (ve ücretsiz) ilaç enerjik ve baş ağrısız hissetmenizi sağlar.

Ayrıca susuzluğunuzu meyve ve sebze tüketerek giderebilirsiniz, bazı meyveler ve sebzeler %90’ın üzerinde su içeriğine sahiptir. Bu besleyici meyveleri ve sebzeleri beslenmenizden eksik etmeyin.

Salatalık

Kereviz

Turp

Yeşil biber

Lahana

Kabak

Karnıbahar

Patlıcan

Ispanak

Karpuz

Çilek, ahududu

Greyfurt

Kavun

Portakal

Ulusal Nöroloji ve Sinir Cerrahisi Hastanesinde yapılan bir araştırma, su yoksunluğunun baş ağrısının birincil sebeplerinden biri olduğunu söylemektedir. Araştırma, su eksikliğinden kaynaklanan baş ağrısının, konsantrasyon bozukluğu ve sinirliliğe de sebep olabileceğini gösteriyor.

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Bu yüzden başınız ağrımaya başladığında vücudunuzun dehidre olmadığından emin olun ve bol su tüketin.

Detoks Banyosu, Gerginliğinizi Alacak

Detoks sadece vücudunuzu temizlemek için değil, sizi hasta edebilecek toksinlerinizi dışarı atmak için de oldukça faydalıdır. Toksinleri cilt yüzeyine getirmek için, suyu tahammül edebileceğiniz derecede sıcak tutun ve bir müddet sıcak suda bekleyin. Daha sonra, soğuk su ile yıkanın bu sayede vücudunuz toksinleri dışarı atacaktır.

Detoks banyo suyunuza bunları ekleyerek daha iyi sonuçlar elde edebilir ve gerginliğinizi de atabilirsiniz:

Sıcak banyo suyuna bir bardak kabartma tozu ekleyin. Kabartma tozu bakterileri öldürür, cildinizi temiz ve pürüzsüz hale getirir ve cilt tahrişini en aza indirir – bu kullanışlı ve ucuz bir üründür.

Banyo suyunuza esansiyel yağlar ekleyin. Esansiyel yağ kullanımının şaşırtıcı ve çok sayıda faydası vardır. Bu yağların yatıştırıcı, sakinleştirici, canlandırıcı ve serinletici özellikleri, vücudunuzunda ki herhangi bir bastırılmış gerilimi serbest bırakır ve ağrı kesici olarak çalışır. Lavanta, nane, limon otu, buhur (frankincense) veya sandal ağacı yağılarını deneyebilirsiniz.

Sıcak banyo suyunuza elma sirkesi ekleyin. Elma sirkesi aşırı ürik asidi vücuttan çeker ve eklem ağrısı, artrit, gut ve baş ağrısının rahatlamasını sağlar. Elma sirkesi ayrıca güneş yanıklarını yatıştırır ve mantarları öldürebilir.

Germe ve Rahatlama Hareketleri

Masada veya bilgisayar başında uzun saatler, hareketsiz oturmak vücut gerginliğine neden olabilir bu da baş ağrısı semptomlarının sıklaşmasına sebep olur.

Günümüzde bir çok insan akıllı telefonlarıyla uzun zamanlar geçiriyor, başın öne eğili durma pozisyonu boynunuza 20-30 kilo daha fazla baskı uygular ve bu da baş ağrılarına sebep olabilir.

Uzun saatler bu pozisyonda kalmanın majör gerginlik baş ağrısına yol açmasına şaşmamalı. Bu zincirleme reaksiyondan kaçınmanın kolay bir yolu, her 30 dakikada bir mola vermektir – başınızı ve boynunuzu dairesel hareketler yaparak gerin ve hareket ettirin. Bu sayede biriken stresi giderilmiş ve baş ağrısından kaçınmaya yardımcı olmuş olursunuz.

Yoga yapmak, gerginliği azaltmak için harika bir yoldur. Yoga zihninizi temizler ve kaslarınızı gevşetir – solunum, canlılık ve kas gücünü artırır ve dolaşım sistemi için mükemmeldir. Başınız ağrıyorsa, aşağı doğru bakan köpek veya çocuk pozu gibi birkaç yoga asanası yapmayı deneyin.

Finlandiya’da Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından 2012 yılında yapılan bir çalışma, 60 kadına yönelik germe programının sonuçlarını ölçmüştür. 12 aylık program, baş ağrısı sıklığında ve semptom yoğunluğunda %69 oranında bir düşüşle sonuçlanmıştır. Gerilmeye ek olarak, katılımcılar rutinlerine kas dayanıklılığı ve kuvvet antrenmanı egzersizleri eklediğinde sonuçlar daha da iyi olmuştur. (14)

Refleksoloji

Ayaklarınıza masaj yapmak baş ağrınızı gidermeye yardımcı olabilir. Refleksoloji, vücudun ilgili kısımlarında iyileşmeyi teşvik etmek için ayakların belirli noktalarına masaj yapılan Geleneksel Çin Tıbbı şifa sanatıdır. Araştırmacılar, refleksolojinin nasıl çalıştığından henüz tam olarak emin değiller, ancak baş ağrıları da dahil olmak üzere çeşitli koşulların tedavisinde etkili bir şekilde kullanılır.

Evde baş ağrısını hafifleten refleksoloji noktalarını uyarmayı deneyebilirsiniz. Ayağınızın dört farklı yerinde baş ağrısına etkili olan nokta vardır, tek bir nokta bile uyarıldığında baş ağrısı ve migren ağrılarına rahatlama sağlanmasına yardımcı olabilir.

Başparmağınızla ikinci ayak parmağınız arasındaki bölgeye masaj yapmayı deneyebilirsiniz. Baş ağrınız sağ şakakta ise, sol ayağınızın iki parmak arasına masaj yapabilirsiniz, bu tam tersi için de geçerlidir. Veya başınızın her iki tarafında ağrı varsa, her iki ayağa masaj yapın. Baş ağrısını hafifletmek için, ayağınızın üstündeki Tai Chong veya Karaciğer 3 noktasına da basabilirsiniz

Ayağın üst kısmının dış kenarına yakın, pembemsi ayak parmağının kemiklerine ve dördüncü ile son parmağın kesiştiği yerde yardımcı olan başka bir nokta daha vardır. Başın yanından alnına akan baş ağrılarını gidermek için bu noktayı 30 ile 60 saniye basılı tutun. Sinüs ağrılarınız varsa, ayak parmaklarının altını ve üst kısımlarını ağrıları hafifletmek için uyarabilirsiniz. Hamileyseniz bu noktaları uyarmayınız. (15)

Akupunktur

Bir başka bütünsel Geleneksel Çin Tıbbı çözümü, akupunkturdur yaklaşık 2.500 yıl önce Çin’de ortaya çıkmıştır ve baş ağrısı ve migren dahil çok çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Akupunktur, vücuttaki belirli noktaları uyararak vücudun enerjisini veya Qi’yi(Chi enerji) dengelemeye çalışır. Kronik hastalık ve ağrı için rahatlama sağladığı kanıtlanmıştır.

Dinlenme

Özellikle migren ile mücadele ediyorsanız, karanlık bir odada oturmak veya uyumak semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir ve evde temel bir baş ağrısı tedavisi olabilir. Gözlerinizi kapatın ve boynunuzdaki, sırtınızdaki ve omuzlarınızdaki gerilimi azaltmaya odaklanın.

Cayenne Acı Biber İle Kas Masajı

Cayenne biberi vücudunuzun dolaşımını uyarır ve asiditeyi azaltabilir, en şaşırtıcı baş ağrısı ilaçlarından biridir. Acı biberdeki kapsaisin, ağrı ve iltihap tedavisi için iyidir – Acı, vücudun başka bir bölgesinde bir ağrı tepkisini uyararak, P maddesi adı verilen acı hissetmemizi sağlayan bedensel elementi tüketir.

Daha az P maddesi olduğunda, ağrı mesajları artık beyne ulaşmaz ve rahatlarsınız. Topikal olarak uygulandığında, Cayenne, baş ağrısı semptomlarını hafifletme ve kaslarınızı gevşetme yeteneğine sahiptir. (16)

Amerika da ve çoğu batı toplumunda, kırmızı biber en çok baharat olarak kullanılıyor, ancak dünyanın pek çok toplumunda baharat olarak kullanılmanın çok ötesine geçiyor. Yerli Amerikalılar ve eski Çinliler için, acı biber sürekli olarak terapötik nedenlerden dolayı kullanılmıştır.

Kompres

Kompres yapılırken, çoğu kişi sıcak mı, yoksa soğuk mu yapılması gerektiğini merak eder. Strese bağlı baş ağrıları olan birçok kişi ılık kompres yapmayı tercih ederken, migren hastaları genellikle soğuk kompres yapmayı tercih eder. Her ikisi de ağrı için olumlu faydalar sağlayabilir, rahatlamak için her ikisini de deneyebilirsiniz. (17)

Baş Ağrısı İçin Doğal Masaj Kremi

Bu doğal masaj kremini evde kolayca yapabilir ve baş ağrılarınızı azaltabilirsiniz.

Malzemeler:

1/2 bardak hindistan cevizi yağı

1/4 su bardağı rendelenmiş balmumu

2 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 çay kaşığı zencefil veya zerdeçal tozu

15 damla nane uçucu yağı

15 damla lavanta esansiyel yağı

Cam kavanoz

Hazırlanışı

Kavanozun sığabileceği büyüklükte bir tencere içerisine su koyunve orta dereceli ateşte ısıtmaya başlayın. Tüm yağları (esansiyel yağlar hariç) bir kavanozun içine koyun ve ısınan suyun içerisine kavanozu yerleştirin.

Kavanozu tencerenin içine yerleştirdikten sonra yağların erimesini bekleyin ve ara ara yağların birleşmesi için karıştırın. Toz biber ve zencefil / zerdeçalı ekleyin.

Tüm malzemeler karıştıktan sonra kavanozu dışarı alıp esansiyel yağları da ekledikten sonra, iyice karıştırın ve saklama kabına alıp soğumaya bırakın. Baş ağrılarınız olduğunda masaj kreminizi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Baş Ağrısı Çözümleri Üzerine Nihai Düşünceler

Dört yaygın baş ağrısı tipi vardır: Stres, küme baş ağrıları, sinüs ve migren.

Baş ağrısı hastalıklar, gıda veya kimyasal alerjiler, sırt veya boyun gerginliği, aspartam, kalıtım ve hormon dengesizliği gibi çeşitli nedenlere sahip olabilir.

Magnezyum takviyesi, esansiyel yağlar, refleksoloji, baş ağrısı ve migren ile mücadele eden gıdalar, akupunktur, dinlenme gibi baş ağrılarıyla mücadele edebileceğiniz doğal ilaçlar vardır.

Kaynak: Baş Ağrısını Rahatlatmak İçin Doğal Çözümler