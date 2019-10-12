Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 415 oldu

Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getririlen PKK/PYD-YPG’li terörist sayısı 415 oldu. SMO askerleri M4 kara yoluna ulaştı.

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG’li terörist sayısının 415 olduğunu açıkladı.

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Fırat’ın doğusunda icra edilen Barış Pınarı Harekatı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzileri etkili şekilde karadan ve havadan vuruldu. Etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 415’e ulaştı.” ifadelerine yer verildi.

SMO M4 KARA YOLUNDA

Barış Pınarı Harekatı’nda, Suriye Milli Ordusu askerleri Münbiç’ten Kamışlı’ya uzanan stratejik M4 kara yoluna ulaştı.

TEL ABYAD’DA SESSİZLİK HAKİM

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı kapsamında, dün gece saatlerinden itibaren obüs atışlarıyla vurulan Tel Abyad’da bu sabah sessizlik hakim.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısından itibaren devam eden obüs ve tank atışları, sabahın erken saatlerinde azaldı.

Harekat kapsamında TSK birlikleri ve Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları ise gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK üyeleri ise Tel Abyad ilçe merkezi batısı ve doğusunda, TSK’ye ait SİHA’ların görüntü almasını ve uçakların hedeflerini vurmasını engellemek için lastik ve mazot yakıyor. Yanan lastik ve mazot nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.