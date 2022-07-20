Barış Kupası Şampiyonu David Warrender oldu

Golf Federasyonu 2022 Turnuva Programı çerçevesinde sezonun beşinci turnuvası olan Barış Kupası Golf Turnuvası Korineum Golf & Beach Resort Esentepe sahasında gerçekleşti. Geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvanın şampiyonu 40 puan ile David Warrender oldu. Stableford formatında Course Handicapın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 39 Puan ile Claire Morley alırken, Önder Akser de 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuvanın Gross Birinciliğini ise 29 puan ile Eileen Brader aldı. Turnuvadaki diğer özel ödüllerden “En Uzun Vuruş” ödülünü Steve Knight alırken, “Bayrağa En Yakın Vuruş” ödülünü de Gareth Griffiths kazandı.

Turnuva sonrası kazanaların kupaları Federasyon Başkanı Hasan Kasapoğluları ve Federasyon Kaptanı Olgun Emirzade tarafından takdim edildi.

Golf Federasyonu’nun bir sonraki organizasyonu Lefke Kurtuluş Open, 14 Ağustos tarhinde CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda gerçekleşecek.