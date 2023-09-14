Ayrı yüz ve vücut havlusu

Egzersiz yapıyorsanız, muhtemelen terinizi havluya siliyorsunuzdur.

Dr. Bloomfield, bu amaçla kullanılan havlunun düzenli olarak yıkanmasının önemli olduğunu söylüyor.

“Terliyor, vücudunuzun yüzeyindeki deri hücrelerini ve daha fazla bakteriyi havluya bulaştırıyorsunuz.”

Havlu düzenli yıkanmadığında daha “yoğun bir şekilde kirleneceğini” ve temizlenmesinin de zorlaşacağını söylüyor.

Dr. Psomadakis, yüz ve vücut için kesinlikle farklı havlular kullanılmasını öneriyor.

Dr. Bloomfield, çamaşır makinesi kullanmanın maddi ve çevresel maliyetiyle ilgili kaygıların farkında olduğunu, ancak havluları düzenli olarak düşük sıcaklıkta yıkamanın arada bir yüksek sıcaklıkta yıkamaktan daha iyi olduğunu söylüyor.