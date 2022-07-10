Bangladeş’te sel: Hayatını kaybedenlerin sayısı 120’ye çıktı

Bangladeş’te konuşan afet mağdurları, her yıl su baskınları ile mücadele etmek zorunda kaldıklarını ancak bu yıl yaşanan sellerde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini dile getirdi.

Yetkililer şiddetli yağışların 15 milyon kişiyi yerinden ettiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının 120’ye çıktığı dile getirdi.

Afetten etkilenen Mohammad Juel, sellerin yol açtığı zararın giderilmesi için en az 10-15 yıla ihtiyacı olduğunu ifade ederek, ülkede bu soruna kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Daha fazla kanal yapılacak

Sylhet’te üst düzey hükümet yetkilisi Md. Mojibur Rahman, yağmur sularının akışının sağlanması için daha fazla kanal yapılacağını söyledi.

Rahman bunun yanı sıra felaketten etkilenen evlerin onarımı için hükümetin fon sağlayacağını dile getirdi.

Ülkenin bazı bölgelerinin sular altında kaldığı, evlerin ve toprak mahsullerinin büyük oranda zarar gördüğü bilgisi paylaşılmıştı.

Planlama Bakanı Muhammed Abdul Mannan, hükümetin selden etkilenen halk için “mega bir planı” olduğunu açıklamıştı.