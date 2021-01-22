Balkanlar’da atık krizi: Yüzen çöp adaları hızla büyüyor

Bir zamanlar Sırbistan’ın en güzel noktalarından biri olan Potpek Gölü’ndeki çöp yığınları, Balkanlar’da giderek büyüyen çöp krizini gözler önüne seriyor. Çevresindeki tepeler ve çiftlik evleriyle eskiden ülkenin en çok ziyaret edilen balık tutma ve dinlenme alanlarından biri olan göl, yıllar içinde çöplerden görünmez hale geldi.

AFP’nin haberine göre, gölün yakınlarında oturan Milomir Mijovic, gölden gelen kokunun dayanılmaz hale geldiğini belirterek “Çocuklarımı buraya balık tutmaya ya da yazın göl kenarında oturmaya getiremediğim için üzülüyorum” dedi.

Potpek Gölü’nde plastik şişelerle ve her türden çöple oluşan “yüzen çöp adaları”, Balkanlar’daki atık krizini ortaya koyan örneklerden sadece biri. Batı Baklanlar, Avrupa’nın en büyük nehirlerinden ve en güzel doğal alanlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor. Ancak atık yönetimi sistemlerinde yaşanan sıkıntılar, son yıllarda çevreyi ve kamu sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştı.

Bütçe yetersizliği, eskiyen altyapı, yetkililerin ilgisizliği…

Bölgede düşük bütçe, eskiyen altyapı ve yetkililerin harekete geçmekte yetersiz kalması sonucu etkili bir atık yönetimi uygulanamıyor. Atık dönüşümünün de yaygın olmadığı bölgede, kentlerde ve kırsal alanlarda yasadışı çöp alanlarına birçok yerde rastlamak mümkün.

Kuzey Makedonya’da, özellikle başkent Üsküp’te toplanmayan çöp dağları ciddi çevre ve sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Kosova’daysa 1,8 milyonluk nüfusun sadece yarısına çöp toplama hizmeti verilebiliyor. Hükümetin raporlarına göre, ülkede yasadığı çöp alanları 2017-2019 arasında yüzde 60 arttı.

Son dönemde bölgede yoğunlaşan sağanak yağışlar da, yollardaki ve çöp alanlarındaki atıkları nehirlere sürükleyerek sorunun daha da büyümesine yol açtı. Bosna-Hersek’in doğusundaki Drina Nehri yakınında kurulu enerji tesisinin yetkilisi Tomislav Popovic, çöplerin barajlarda biriktiğini belirterek bazı belediyelerin de topladıkları çöpleri nehirlere boşalttığını söyledi. Çöpler arasında televizyon parçalarından futbol topuna ne aranırsa bulunabileceğini kaydeden Popovic, yılda 8 bin metreküp çöpün bölgedeki barajdan toplandığını ifade etti.