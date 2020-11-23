Balık ölümlerinin sırrı çözülemedi

Hayvancılık Dairesi personeli, Köprülü (Kukla) Göleti’nde görülen balık ölümleri ile ilgili incelemede bulunarak, ileri tetkik için göletteki sudan örnek aldı.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamada, Beyarmudu Belediyesi ekipleri ile bölgede yapılan ilk incelemelerde, özellikle sığ alanda çözünmüş oksijen miktarının oldukça düşük olduğu, aynı suda aynı tür sazan balıklarından (Carassius gibelio) özellikle küçük bireylerin öldüğü belirlendi.

Açıklamada, bu durumun, kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğunu düşündürdüğü, ayrıca ölü balıkların toplatılması için belediye ekipleri tarafından çalışma başlatılacağı belirtildi.